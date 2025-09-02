Što je KOLZ (KOLZ)

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KOLZ Koliko KOLZ (KOLZ) vrijedi danas? Cijena KOLZ uživo u USD je 0.00003564 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KOLZ u USD? $ 0.00003564 . Provjerite Trenutačna cijena KOLZ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija KOLZ? Tržišna kapitalizacija za KOLZ je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KOLZ? Količina u optjecaju za KOLZ je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOLZ? KOLZ je postigao ATH cijenu od 0.001654220575532274 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOLZ? KOLZ je vidio ATL cijenu od 0.000030379678630476 USD . Koliki je obujam trgovanja za KOLZ? 24-satni obujam trgovanja za KOLZ je $ 99.74K USD . Hoće li KOLZ još narasti ove godine? KOLZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOLZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

