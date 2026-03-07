Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriGOLDZaradaCentar događanja
Više
Cijena Kindred Labs uživo danas je 0.03438 USD.KIN tržišna kapitalizacija je 5,060,306.25 USD. Pratite ažuriranja cijene KIN uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Kindred Labs uživo danas je 0.03438 USD.KIN tržišna kapitalizacija je 5,060,306.25 USD. Pratite ažuriranja cijene KIN uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

Više o KIN

KIN Informacije o cijeni

Što je KIN

KIN Službena web stranica

KIN Tokenomija

KIN Prognoza cijena

KIN Povijest

Vodič za kupnju KIN

Konverter KIN u fiducijarnu valutu

KIN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kindred Labs Logotip

Kindred Labs Cijena(KIN)

1 KIN u USD cijena uživo:

$0.03442
$0.03442$0.03442
-10.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kindred Labs (KIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-07 18:52:40 (UTC+8)

Kindred Labs Cijena danas

Trenutačna cijena Kindred Labs (KIN) danas je $ 0.03438, s promjenom od 10.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIN u USD je $ 0.03438 po KIN.

Kindred Labs trenutačno je na #1177 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.06M, s količinom u optjecaju od 147.19M KIN. Tijekom posljednja 24 sata, KIN trgovao je između $ 0.03421 (niska) i $ 0.04057 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.12448435891360893, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.015000419475530989.

U kratkoročnim performansama, KIN se kretao -0.70% u posljednjem satu i +52.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 71.13K.

Informacije o tržištu Kindred Labs (KIN)

No.1177

$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M

$ 71.13K
$ 71.13K$ 71.13K

$ 34.38M
$ 34.38M$ 34.38M

147.19M
147.19M 147.19M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.71%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kindred Labs je $ 5.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.13K. Količina u optjecaju KIN je 147.19M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.38M.

Kindred Labs Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03421
$ 0.03421$ 0.03421
24-satna najniža cijena
$ 0.04057
$ 0.04057$ 0.04057
24-satna najviša cijena

$ 0.03421
$ 0.03421$ 0.03421

$ 0.04057
$ 0.04057$ 0.04057

$ 0.12448435891360893
$ 0.12448435891360893$ 0.12448435891360893

$ 0.015000419475530989
$ 0.015000419475530989$ 0.015000419475530989

-0.70%

-10.36%

+52.52%

+52.52%

Kindred Labs (KIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kindred Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003978-10.36%
30 dana$ +0.01742+102.71%
60 dana$ +0.00438+14.60%
90 dana$ +0.00438+14.60%
Kindred Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KIN od $ -0.003978 (-10.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kindred Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01742 (+102.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kindred Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KIN od $ +0.00438 (+14.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kindred Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00438 (+14.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kindred Labs (KIN)?

Pogledajte Kindred Labs stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Kindred Labs

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KIN u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Kindred Labs mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Kindred Labs dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za KIN za razdoblje 2026–2027 klikom na Kindred Labs Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Kindred Labs u Hrvatska

Spremni započeti s Kindred Labs? Kupnja KIN je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Kindred Labs. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Kindred Labs (KIN) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Kindred Labs će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Kindred Labs (KIN) Vodič

Što možete učiniti s Kindred Labs

Posjedovanje Kindred Labs omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Kindred Labs (KIN) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Kindred Labs (KIN)

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Kindred Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Kindred Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Kindred Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kindred Labs

Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-07 18:52:40 (UTC+8)

Kindred Labs (KIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Kindred Labs Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025
Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025
Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Kindred Labs

KIN USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije KIN s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje KIN USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Kindred Labs (KIN) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Kindred Labs uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
KIN/USDT
$0.03442
$0.03442$0.03442
-10.20%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
MYX Finance

MYX Finance

MYX

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

PMM

PMM

PMM

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.0970
$0.0970$0.0970

+61.66%

FOODAM

FOODAM

FD

$8.5000
$8.5000$8.5000

+4,150.00%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0027600
$0.0027600$0.0027600

+1,004.00%

idOS

idOS

IDOS

$0.03345
$0.03345$0.03345

-3.26%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

FOODAM

FOODAM

FD

$8.5000
$8.5000$8.5000

+4,150.00%

Immortal Rising 2

Immortal Rising 2

IMT

$0.060033
$0.060033$0.060033

+2,681.88%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0027600
$0.0027600$0.0027600

+1,004.00%

Alfredo

Alfredo

AFRD

$0.022339
$0.022339$0.022339

+89.31%

TONIXAI

TONIXAI

TONIXAI

$0.04728
$0.04728$0.04728

+63.76%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KIN u USD kalkulator

Iznos

KIN
KIN
USD
USD

1 KIN = 0.03438 USD