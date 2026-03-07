Kindred Labs Cijena danas

Trenutačna cijena Kindred Labs (KIN) danas je $ 0.03438, s promjenom od 10.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIN u USD je $ 0.03438 po KIN.

Kindred Labs trenutačno je na #1177 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.06M, s količinom u optjecaju od 147.19M KIN. Tijekom posljednja 24 sata, KIN trgovao je između $ 0.03421 (niska) i $ 0.04057 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.12448435891360893, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.015000419475530989.

U kratkoročnim performansama, KIN se kretao -0.70% u posljednjem satu i +52.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 71.13K.

Informacije o tržištu Kindred Labs (KIN)

Poredak No.1177 Tržišna kapitalizacija $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Obujam (24 sata) $ 71.13K$ 71.13K $ 71.13K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.38M$ 34.38M $ 34.38M Količina u optjecaju 147.19M 147.19M 147.19M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 14.71% Javni blockchain BSC

