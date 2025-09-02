Što je Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Katana Inu (KATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Katana Inu (KATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Katana Inu.

Katana Inu (KATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Katana Inu (KATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Katana Inu (KATA)

Tražiš kako kupiti Katana Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Katana Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KATA u lokalnim valutama

Katana Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Katana Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Katana Inu Koliko Katana Inu (KATA) vrijedi danas? Cijena KATA uživo u USD je 0.0001611 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KATA u USD? $ 0.0001611 . Provjerite Trenutačna cijena KATA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Katana Inu? Tržišna kapitalizacija za KATA je $ 6.01M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KATA? Količina u optjecaju za KATA je 37.30B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KATA? KATA je postigao ATH cijenu od 0.00829882791721224 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KATA? KATA je vidio ATL cijenu od 0.000104374616984568 USD . Koliki je obujam trgovanja za KATA? 24-satni obujam trgovanja za KATA je $ 1.62K USD . Hoće li KATA još narasti ove godine? KATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Katana Inu (KATA) Važna ažuriranja industrije

