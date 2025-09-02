Više o KATA

Katana Inu Logotip

Katana Inu Cijena(KATA)

1 KATA u USD cijena uživo:

$0.0001611
$0.0001611$0.0001611
-4.67%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Katana Inu (KATA)
Katana Inu (KATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001611
$ 0.0001611$ 0.0001611
24-satna najniža cijena
$ 0.00016905
$ 0.00016905$ 0.00016905
24-satna najviša cijena

$ 0.0001611
$ 0.0001611$ 0.0001611

$ 0.00016905
$ 0.00016905$ 0.00016905

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568

-4.54%

-4.67%

-1.33%

-1.33%

Katana Inu (KATA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001611. Tijekom protekla 24 sata, KATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001611 i najviše cijene $ 0.00016905, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KATA je $ 0.00829882791721224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000104374616984568.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KATA se promijenio za -4.54% u posljednjih sat vremena, -4.67% u posljednjih 24 sata i -1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Katana Inu (KATA)

No.1342

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

$ 1.62K
$ 1.62K$ 1.62K

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Katana Inu je $ 6.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.62K. Količina u optjecaju KATA je 37.30B, s ukupnom količinom od 50000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.06M.

Katana Inu (KATA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Katana Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000078919-4.67%
30 dana$ +0.00003606+28.83%
60 dana$ +0.00003253+25.30%
90 dana$ -0.0000414-20.45%
Katana Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KATA od $ -0.0000078919 (-4.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Katana Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00003606 (+28.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Katana Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KATA od $ +0.00003253 (+25.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Katana Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000414 (-20.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Katana Inu (KATA)?

Pogledajte Katana Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Katana Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KATA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Katana Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Katana Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Katana Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Katana Inu (KATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Katana Inu (KATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Katana Inu.

Provjerite Katana Inu predviđanje cijene sada!

Katana Inu (KATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Katana Inu (KATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Katana Inu (KATA)

Tražiš kako kupiti Katana Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Katana Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KATA u lokalnim valutama

1 Katana Inu(KATA) u VND
4.2393465
1 Katana Inu(KATA) u AUD
A$0.000244872
1 Katana Inu(KATA) u GBP
0.000117603
1 Katana Inu(KATA) u EUR
0.000136935
1 Katana Inu(KATA) u USD
$0.0001611
1 Katana Inu(KATA) u MYR
RM0.000679842
1 Katana Inu(KATA) u TRY
0.006624432
1 Katana Inu(KATA) u JPY
¥0.0236817
1 Katana Inu(KATA) u ARS
ARS$0.221900751
1 Katana Inu(KATA) u RUB
0.012979827
1 Katana Inu(KATA) u INR
0.0141768
1 Katana Inu(KATA) u IDR
Rp2.640983184
1 Katana Inu(KATA) u KRW
0.224372025
1 Katana Inu(KATA) u PHP
0.009202032
1 Katana Inu(KATA) u EGP
￡E.0.007818183
1 Katana Inu(KATA) u BRL
R$0.000874773
1 Katana Inu(KATA) u CAD
C$0.000220707
1 Katana Inu(KATA) u BDT
0.019578483
1 Katana Inu(KATA) u NGN
0.246706929
1 Katana Inu(KATA) u COP
$0.646987266
1 Katana Inu(KATA) u ZAR
R.0.00283536
1 Katana Inu(KATA) u UAH
0.006664707
1 Katana Inu(KATA) u VES
Bs0.0235206
1 Katana Inu(KATA) u CLP
$0.156267
1 Katana Inu(KATA) u PKR
Rs0.045649296
1 Katana Inu(KATA) u KZT
0.086705631
1 Katana Inu(KATA) u THB
฿0.005205141
1 Katana Inu(KATA) u TWD
NT$0.004932882
1 Katana Inu(KATA) u AED
د.إ0.000591237
1 Katana Inu(KATA) u CHF
Fr0.00012888
1 Katana Inu(KATA) u HKD
HK$0.001254969
1 Katana Inu(KATA) u AMD
֏0.061582086
1 Katana Inu(KATA) u MAD
.د.م0.001446678
1 Katana Inu(KATA) u MXN
$0.003001293
1 Katana Inu(KATA) u SAR
ريال0.000604125
1 Katana Inu(KATA) u PLN
0.000586404
1 Katana Inu(KATA) u RON
лв0.000697563
1 Katana Inu(KATA) u SEK
kr0.001512729
1 Katana Inu(KATA) u BGN
лв0.000269037
1 Katana Inu(KATA) u HUF
Ft0.054369639
1 Katana Inu(KATA) u CZK
0.003358935
1 Katana Inu(KATA) u KWD
د.ك0.0000491355
1 Katana Inu(KATA) u ILS
0.000539685
1 Katana Inu(KATA) u AOA
Kz0.146853927
1 Katana Inu(KATA) u BHD
.د.ب0.0000605736
1 Katana Inu(KATA) u BMD
$0.0001611
1 Katana Inu(KATA) u DKK
kr0.001026207
1 Katana Inu(KATA) u HNL
L0.004214376
1 Katana Inu(KATA) u MUR
0.00737838
1 Katana Inu(KATA) u NAD
$0.002828916
1 Katana Inu(KATA) u NOK
kr0.001611
1 Katana Inu(KATA) u NZD
$0.000272259
1 Katana Inu(KATA) u PAB
B/.0.0001611
1 Katana Inu(KATA) u PGK
K0.000681453
1 Katana Inu(KATA) u QAR
ر.ق0.000586404
1 Katana Inu(KATA) u RSD
дин.0.016122888

Katana Inu Resurs

Za dublje razumijevanje Katana Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Katana Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Katana Inu

Koliko Katana Inu (KATA) vrijedi danas?
Cijena KATA uživo u USD je 0.0001611 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KATA u USD?
Trenutačna cijena KATA u USD je $ 0.0001611. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Katana Inu?
Tržišna kapitalizacija za KATA je $ 6.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KATA?
Količina u optjecaju za KATA je 37.30B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KATA?
KATA je postigao ATH cijenu od 0.00829882791721224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KATA?
KATA je vidio ATL cijenu od 0.000104374616984568 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KATA?
24-satni obujam trgovanja za KATA je $ 1.62K USD.
Hoće li KATA još narasti ove godine?
KATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

