IMARO (IMARO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000419. Tijekom protekla 24 sata, IMAROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000251 i najviše cijene $ 0.000419, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMARO je $ 0.007860450427121418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00022696364119025.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMARO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +38.74% u posljednjih 24 sata i +67.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu IMARO (IMARO)
No.7991
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 145.35
$ 145.35$ 145.35
$ 279.30K
$ 279.30K$ 279.30K
0.00
0.00 0.00
666,595,533
666,595,533 666,595,533
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija IMARO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 145.35. Količina u optjecaju IMARO je 0.00, s ukupnom količinom od 666595533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 279.30K.
IMARO (IMARO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena IMARO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000117
+38.74%
30 dana
$ +0.000222
+112.69%
60 dana
$ -0.000136
-24.51%
90 dana
$ -0.000113
-21.25%
IMARO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IMARO od $ +0.000117 (+38.74%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
IMARO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000222 (+112.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
IMARO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IMARO od $ -0.000136 (-24.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
IMARO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000113 (-21.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
IMARO is a meme coin on the Solana chain, and the token name is $IMARO.
IMARO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će IMARO (IMARO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IMARO (IMARO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IMARO.
Razumijevanje tokenomike IMARO (IMARO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMARO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
