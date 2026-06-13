Hat Cijena danas

Trenutačna cijena Hat (HAT) danas je $ 0.00081134, s promjenom od 0.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HAT u USD je $ 0.00081134 po HAT.

Hat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,700.99, s količinom u optjecaju od 14.42M HAT. Tijekom posljednja 24 sata, HAT trgovao je između $ 0.00080072 (niska) i $ 0.00081532 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0469251, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00074554.

U kratkoročnim performansama, HAT se kretao -0.01% u posljednjem satu i +7.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.05.

Informacije o tržištu Hat (HAT)

Tržišna kapitalizacija $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Obujam (24 sata) $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.27K$ 50.27K $ 50.27K Količina u optjecaju 14.42M 14.42M 14.42M Ukupna količina 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hat je $ 11.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.05. Količina u optjecaju HAT je 14.42M, s ukupnom količinom od 61955726.73853378. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.27K.