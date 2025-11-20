Gata Cijena danas

Trenutačna cijena Gata (GATA) danas je $ 0.00713, s promjenom od 9.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GATA u USD je $ 0.00713 po GATA.

Gata trenutačno je na #2247 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 686.20K, s količinom u optjecaju od 96.24M GATA. Tijekom posljednja 24 sata, GATA trgovao je između $ 0.006925 (niska) i $ 0.00855 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.17518834628959326, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.007233620648748648.

U kratkoročnim performansama, GATA se kretao +0.87% u posljednjem satu i -44.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.30K.

Informacije o tržištu Gata (GATA)

Poredak No.2247 Tržišna kapitalizacija $ 686.20K$ 686.20K $ 686.20K Obujam (24 sata) $ 58.30K$ 58.30K $ 58.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Količina u optjecaju 96.24M 96.24M 96.24M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 9.62% Javni blockchain BSC

