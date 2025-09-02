Više o FLY

Fly Trade Logotip

Fly Trade Cijena(FLY)

Grafikon aktualnih cijena Fly Trade (FLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:51 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) Informacije o cijeni (USD)

Fly Trade (FLY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07295. Tijekom protekla 24 sata, FLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07295 i najviše cijene $ 0.07576, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLY je $ 0.7383235519984418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07266802046895787.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLY se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fly Trade (FLY)

SONIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fly Trade je $ 972.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.51K. Količina u optjecaju FLY je 13.33M, s ukupnom količinom od 99489838.42989165. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.03M.

Fly Trade (FLY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fly Trade za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0009085-1.23%
30 dana$ -0.01611-18.09%
60 dana$ -0.02709-27.08%
90 dana$ -0.02705-27.05%
Fly Trade promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLY od $ -0.0009085 (-1.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fly Trade 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01611 (-18.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fly Trade 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLY od $ -0.02709 (-27.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fly Trade 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02705 (-27.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fly Trade (FLY)?

Pogledajte Fly Trade stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fly Trade ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FLY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fly Trade na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fly Trade učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fly Trade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fly Trade (FLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fly Trade (FLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fly Trade.

Provjerite Fly Trade predviđanje cijene sada!

Fly Trade (FLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fly Trade (FLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fly Trade (FLY)

Tražiš kako kupiti Fly Trade? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fly Trade na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FLY u lokalnim valutama

Fly Trade Resurs

Za dublje razumijevanje Fly Trade, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fly Trade web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fly Trade

Koliko Fly Trade (FLY) vrijedi danas?
Cijena FLY uživo u USD je 0.07295 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLY u USD?
Trenutačna cijena FLY u USD je $ 0.07295. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fly Trade?
Tržišna kapitalizacija za FLY je $ 972.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLY?
Količina u optjecaju za FLY je 13.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLY?
FLY je postigao ATH cijenu od 0.7383235519984418 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLY?
FLY je vidio ATL cijenu od 0.07266802046895787 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLY?
24-satni obujam trgovanja za FLY je $ 55.51K USD.
Hoće li FLY još narasti ove godine?
FLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:51 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

