ERA Cijena danas

Trenutačna cijena ERA (ERA) danas je $ 0.2439, s promjenom od 4.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ERA u USD je $ 0.2439 po ERA.

ERA trenutačno je na #559 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 36.22M, s količinom u optjecaju od 148.50M ERA. Tijekom posljednja 24 sata, ERA trgovao je između $ 0.2255 (niska) i $ 0.2487 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.002420427794785, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.2158036236564075.

U kratkoročnim performansama, ERA se kretao +0.95% u posljednjem satu i +1.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 248.19K.

Informacije o tržištu ERA (ERA)

Poredak No.559 Tržišna kapitalizacija $ 36.22M$ 36.22M $ 36.22M Obujam (24 sata) $ 248.19K$ 248.19K $ 248.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.90M$ 243.90M $ 243.90M Količina u optjecaju 148.50M 148.50M 148.50M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 14.85% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ERA je $ 36.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 248.19K. Količina u optjecaju ERA je 148.50M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 243.90M.