ENS Cijena(ENS)

1 ENS u USD cijena uživo:

$21.67
$21.67$21.67
-2.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ENS (ENS)
ENS (ENS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 21.65
$ 21.65$ 21.65
24-satna najniža cijena
$ 22.93
$ 22.93$ 22.93
24-satna najviša cijena

$ 21.65
$ 21.65$ 21.65

$ 22.93
$ 22.93$ 22.93

$ 85.68745026316928
$ 85.68745026316928$ 85.68745026316928

$ 6.695156653769259
$ 6.695156653769259$ 6.695156653769259

-1.73%

-2.12%

-7.40%

-7.40%

ENS (ENS) cijena u stvarnom vremenu je $ 21.67. Tijekom protekla 24 sata, ENStrgovalo je između najniže cijene $ 21.65 i najviše cijene $ 22.93, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENS je $ 85.68745026316928, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.695156653769259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENS se promijenio za -1.73% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i -7.40% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu ENS (ENS)

No.87

$ 796.39M
$ 796.39M$ 796.39M

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

$ 2.17B
$ 2.17B$ 2.17B

36.75M
36.75M 36.75M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.02%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ENS je $ 796.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.48M. Količina u optjecaju ENS je 36.75M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.17B.

ENS (ENS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ENS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.4694-2.12%
30 dana$ -2.95-11.99%
60 dana$ +2.29+11.81%
90 dana$ +0.13+0.60%
ENS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ENS od $ -0.4694 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ENS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -2.95 (-11.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ENS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ENS od $ +2.29 (+11.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ENS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.13 (+0.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ENS (ENS)?

Pogledajte ENS stranicu Povijest cijena sada.

Što je ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ENS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ENS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ENS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ENS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ENS (ENS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ENS (ENS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ENS.

Provjerite ENS predviđanje cijene sada!

ENS (ENS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ENS (ENS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ENS (ENS)

Tražiš kako kupiti ENS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ENS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ENS u lokalnim valutama

ENS Resurs

Za dublje razumijevanje ENS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ENS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ENS

Koliko ENS (ENS) vrijedi danas?
Cijena ENS uživo u USD je 21.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENS u USD?
Trenutačna cijena ENS u USD je $ 21.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ENS?
Tržišna kapitalizacija za ENS je $ 796.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENS?
Količina u optjecaju za ENS je 36.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENS?
ENS je postigao ATH cijenu od 85.68745026316928 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENS?
ENS je vidio ATL cijenu od 6.695156653769259 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENS?
24-satni obujam trgovanja za ENS je $ 3.48M USD.
Hoće li ENS još narasti ove godine?
ENS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

