Više o CAW

CAW Informacije o cijeni

CAW Službena web stranica

CAW Tokenomija

CAW Prognoza cijena

CAW Povijest

Vodič za kupnju CAW

Konverter CAW u fiducijarnu valutu

CAW Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

A Hunters Dream Logotip

A Hunters Dream Cijena(CAW)

1 CAW u USD cijena uživo:

$0.000000058397
$0.000000058397$0.000000058397
-2.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena A Hunters Dream (CAW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:05 (UTC+8)

A Hunters Dream (CAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000058059
$ 0.000000058059$ 0.000000058059
24-satna najniža cijena
$ 0.000000062054
$ 0.000000062054$ 0.000000062054
24-satna najviša cijena

$ 0.000000058059
$ 0.000000058059$ 0.000000058059

$ 0.000000062054
$ 0.000000062054$ 0.000000062054

$ 0.000000164369042639
$ 0.000000164369042639$ 0.000000164369042639

$ 0.000000029914424298
$ 0.000000029914424298$ 0.000000029914424298

-0.17%

-2.05%

-2.05%

-2.05%

A Hunters Dream (CAW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000058397. Tijekom protekla 24 sata, CAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000058059 i najviše cijene $ 0.000000062054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAW je $ 0.000000164369042639, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000029914424298.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAW se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -2.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu A Hunters Dream (CAW)

No.3540

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 155.35K
$ 155.35K$ 155.35K

$ 38.93M
$ 38.93M$ 38.93M

0.00
0.00 0.00

666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija A Hunters Dream je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 155.35K. Količina u optjecaju CAW je 0.00, s ukupnom količinom od 666666666666666. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.93M.

A Hunters Dream (CAW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena A Hunters Dream za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000122219-2.05%
30 dana$ +0.000000007999+15.87%
60 dana$ +0.000000016463+39.25%
90 dana$ +0.000000012312+26.71%
A Hunters Dream promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CAW od $ -0.00000000122219 (-2.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

A Hunters Dream 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000007999 (+15.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

A Hunters Dream 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAW od $ +0.000000016463 (+39.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

A Hunters Dream 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000000012312 (+26.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena A Hunters Dream (CAW)?

Pogledajte A Hunters Dream stranicu Povijest cijena sada.

Što je A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje A Hunters Dream ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CAW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o A Hunters Dream na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje A Hunters Dream učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

A Hunters Dream Predviđanje cijene (USD)

Koliko će A Hunters Dream (CAW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših A Hunters Dream (CAW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za A Hunters Dream.

Provjerite A Hunters Dream predviđanje cijene sada!

A Hunters Dream (CAW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike A Hunters Dream (CAW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti A Hunters Dream (CAW)

Tražiš kako kupiti A Hunters Dream? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti A Hunters Dream na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CAW u lokalnim valutama

1 A Hunters Dream(CAW) u VND
0.001536717055
1 A Hunters Dream(CAW) u AUD
A$0.00000008876344
1 A Hunters Dream(CAW) u GBP
0.00000004262981
1 A Hunters Dream(CAW) u EUR
0.00000004963745
1 A Hunters Dream(CAW) u USD
$0.000000058397
1 A Hunters Dream(CAW) u MYR
RM0.00000024643534
1 A Hunters Dream(CAW) u TRY
0.00000240070067
1 A Hunters Dream(CAW) u JPY
¥0.000008584359
1 A Hunters Dream(CAW) u ARS
ARS$0.00008043661177
1 A Hunters Dream(CAW) u RUB
0.00000470446232
1 A Hunters Dream(CAW) u INR
0.000005138936
1 A Hunters Dream(CAW) u IDR
Rp0.00095732771568
1 A Hunters Dream(CAW) u KRW
0.00008133242175
1 A Hunters Dream(CAW) u PHP
0.00000333563664
1 A Hunters Dream(CAW) u EGP
￡E.0.00000283342244
1 A Hunters Dream(CAW) u BRL
R$0.00000031767968
1 A Hunters Dream(CAW) u CAD
C$0.00000008000389
1 A Hunters Dream(CAW) u BDT
0.00000709698741
1 A Hunters Dream(CAW) u NGN
0.00008929193285
1 A Hunters Dream(CAW) u COP
$0.00023452585582
1 A Hunters Dream(CAW) u ZAR
R.0.0000010277872
1 A Hunters Dream(CAW) u UAH
0.00000241588389
1 A Hunters Dream(CAW) u VES
Bs0.000008525962
1 A Hunters Dream(CAW) u CLP
$0.00005664509
1 A Hunters Dream(CAW) u PKR
Rs0.00001654737392
1 A Hunters Dream(CAW) u KZT
0.00003142984937
1 A Hunters Dream(CAW) u THB
฿0.0000018862231
1 A Hunters Dream(CAW) u TWD
NT$0.00000178811614
1 A Hunters Dream(CAW) u AED
د.إ0.00000021431699
1 A Hunters Dream(CAW) u CHF
Fr0.0000000467176
1 A Hunters Dream(CAW) u HKD
HK$0.00000045491263
1 A Hunters Dream(CAW) u AMD
֏0.00002232283722
1 A Hunters Dream(CAW) u MAD
.د.م0.00000052440506
1 A Hunters Dream(CAW) u MXN
$0.00000108793611
1 A Hunters Dream(CAW) u SAR
ريال0.00000021898875
1 A Hunters Dream(CAW) u PLN
0.00000021198111
1 A Hunters Dream(CAW) u RON
лв0.00000025285901
1 A Hunters Dream(CAW) u SEK
kr0.00000054834783
1 A Hunters Dream(CAW) u BGN
лв0.00000009752299
1 A Hunters Dream(CAW) u HUF
Ft0.00001970840353
1 A Hunters Dream(CAW) u CZK
0.00000121757745
1 A Hunters Dream(CAW) u KWD
د.ك0.000000017811085
1 A Hunters Dream(CAW) u ILS
0.00000019562995
1 A Hunters Dream(CAW) u AOA
Kz0.00005323295329
1 A Hunters Dream(CAW) u BHD
.د.ب0.000000021957272
1 A Hunters Dream(CAW) u BMD
$0.000000058397
1 A Hunters Dream(CAW) u DKK
kr0.00000037198889
1 A Hunters Dream(CAW) u HNL
L0.00000152766552
1 A Hunters Dream(CAW) u MUR
0.0000026745826
1 A Hunters Dream(CAW) u NAD
$0.00000102545132
1 A Hunters Dream(CAW) u NOK
kr0.00000058397
1 A Hunters Dream(CAW) u NZD
$0.00000009869093
1 A Hunters Dream(CAW) u PAB
B/.0.000000058397
1 A Hunters Dream(CAW) u PGK
K0.00000024701931
1 A Hunters Dream(CAW) u QAR
ر.ق0.00000021256508
1 A Hunters Dream(CAW) u RSD
дин.0.00000584437176

A Hunters Dream Resurs

Za dublje razumijevanje A Hunters Dream, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena A Hunters Dream web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o A Hunters Dream

Koliko A Hunters Dream (CAW) vrijedi danas?
Cijena CAW uživo u USD je 0.000000058397 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAW u USD?
Trenutačna cijena CAW u USD je $ 0.000000058397. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija A Hunters Dream?
Tržišna kapitalizacija za CAW je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAW?
Količina u optjecaju za CAW je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAW?
CAW je postigao ATH cijenu od 0.000000164369042639 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAW?
CAW je vidio ATL cijenu od 0.000000029914424298 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAW?
24-satni obujam trgovanja za CAW je $ 155.35K USD.
Hoće li CAW još narasti ove godine?
CAW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:18:05 (UTC+8)

A Hunters Dream (CAW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine