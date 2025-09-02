Što je Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Adventure Gold ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti AGLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Adventure Gold na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Adventure Gold učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Adventure Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Adventure Gold (AGLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Adventure Gold (AGLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Adventure Gold.

Provjerite Adventure Gold predviđanje cijene sada!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Adventure Gold (AGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Adventure Gold (AGLD)

Tražiš kako kupiti Adventure Gold? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Adventure Gold na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGLD u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Adventure Gold Resurs

Za dublje razumijevanje Adventure Gold, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Adventure Gold Koliko Adventure Gold (AGLD) vrijedi danas? Cijena AGLD uživo u USD je 0.6675 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AGLD u USD? $ 0.6675 . Provjerite Trenutačna cijena AGLD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Adventure Gold? Tržišna kapitalizacija za AGLD je $ 51.60M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AGLD? Količina u optjecaju za AGLD je 77.31M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGLD? AGLD je postigao ATH cijenu od 7.62791577 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGLD? AGLD je vidio ATL cijenu od 0.20848210063010023 USD . Koliki je obujam trgovanja za AGLD? 24-satni obujam trgovanja za AGLD je $ 718.74K USD . Hoće li AGLD još narasti ove godine? AGLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

