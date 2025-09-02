Adventure Gold (AGLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6675. Tijekom protekla 24 sata, AGLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6504 i najviše cijene $ 0.6918, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGLD je $ 7.62791577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20848210063010023.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGLD se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i +3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Adventure Gold (AGLD)
No.417
$ 51.60M
$ 718.74K
$ 64.08M
77.31M
96,000,000
92,810,001
80.53%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Adventure Gold je $ 51.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 718.74K. Količina u optjecaju AGLD je 77.31M, s ukupnom količinom od 92810001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.08M.
Adventure Gold (AGLD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Adventure Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.004362
-0.65%
30 dana
$ -0.0008
-0.12%
60 dana
$ -0.0636
-8.70%
90 dana
$ -0.2002
-23.08%
Adventure Gold promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AGLD od $ -0.004362 (-0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Adventure Gold 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0008 (-0.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Adventure Gold 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGLD od $ -0.0636 (-8.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Adventure Gold 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2002 (-23.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Adventure Gold (AGLD)?
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Adventure Gold Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Adventure Gold (AGLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Adventure Gold (AGLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Adventure Gold.
Razumijevanje tokenomike Adventure Gold (AGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
