$0.6667
$0.6667$0.6667
-0.65%1D
Grafikon aktualnih cijena Adventure Gold (AGLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:26 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.6504
$ 0.6504$ 0.6504
24-satna najniža cijena
$ 0.6918
$ 0.6918$ 0.6918
24-satna najviša cijena

$ 0.6504
$ 0.6504$ 0.6504

$ 0.6918
$ 0.6918$ 0.6918

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

+0.98%

-0.65%

+3.05%

+3.05%

Adventure Gold (AGLD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6675. Tijekom protekla 24 sata, AGLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6504 i najviše cijene $ 0.6918, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGLD je $ 7.62791577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20848210063010023.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGLD se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i +3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Adventure Gold (AGLD)

No.417

$ 51.60M
$ 51.60M$ 51.60M

$ 718.74K
$ 718.74K$ 718.74K

$ 64.08M
$ 64.08M$ 64.08M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Adventure Gold je $ 51.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 718.74K. Količina u optjecaju AGLD je 77.31M, s ukupnom količinom od 92810001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.08M.

Adventure Gold (AGLD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Adventure Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004362-0.65%
30 dana$ -0.0008-0.12%
60 dana$ -0.0636-8.70%
90 dana$ -0.2002-23.08%
Adventure Gold promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AGLD od $ -0.004362 (-0.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Adventure Gold 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0008 (-0.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Adventure Gold 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGLD od $ -0.0636 (-8.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Adventure Gold 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2002 (-23.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Adventure Gold (AGLD)?

Pogledajte Adventure Gold stranicu Povijest cijena sada.

Što je Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Adventure Gold ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AGLD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Adventure Gold na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Adventure Gold učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Adventure Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Adventure Gold (AGLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Adventure Gold (AGLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Adventure Gold.

Provjerite Adventure Gold predviđanje cijene sada!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Adventure Gold (AGLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Adventure Gold (AGLD)

Tražiš kako kupiti Adventure Gold? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Adventure Gold na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGLD u lokalnim valutama

1 Adventure Gold(AGLD) u VND
17,565.2625
1 Adventure Gold(AGLD) u AUD
A$1.0146
1 Adventure Gold(AGLD) u GBP
0.487275
1 Adventure Gold(AGLD) u EUR
0.567375
1 Adventure Gold(AGLD) u USD
$0.6675
1 Adventure Gold(AGLD) u MYR
RM2.81685
1 Adventure Gold(AGLD) u TRY
27.467625
1 Adventure Gold(AGLD) u JPY
¥98.1225
1 Adventure Gold(AGLD) u ARS
ARS$919.421175
1 Adventure Gold(AGLD) u RUB
53.78715
1 Adventure Gold(AGLD) u INR
58.75335
1 Adventure Gold(AGLD) u IDR
Rp10,942.6212
1 Adventure Gold(AGLD) u KRW
929.660625
1 Adventure Gold(AGLD) u PHP
38.134275
1 Adventure Gold(AGLD) u EGP
￡E.32.393775
1 Adventure Gold(AGLD) u BRL
R$3.624525
1 Adventure Gold(AGLD) u CAD
C$0.914475
1 Adventure Gold(AGLD) u BDT
81.121275
1 Adventure Gold(AGLD) u NGN
1,022.202825
1 Adventure Gold(AGLD) u COP
$2,680.72005
1 Adventure Gold(AGLD) u ZAR
R.11.748
1 Adventure Gold(AGLD) u UAH
27.614475
1 Adventure Gold(AGLD) u VES
Bs97.455
1 Adventure Gold(AGLD) u CLP
$647.475
1 Adventure Gold(AGLD) u PKR
Rs189.1428
1 Adventure Gold(AGLD) u KZT
359.255175
1 Adventure Gold(AGLD) u THB
฿21.553575
1 Adventure Gold(AGLD) u TWD
NT$20.445525
1 Adventure Gold(AGLD) u AED
د.إ2.449725
1 Adventure Gold(AGLD) u CHF
Fr0.534
1 Adventure Gold(AGLD) u HKD
HK$5.199825
1 Adventure Gold(AGLD) u AMD
֏255.15855
1 Adventure Gold(AGLD) u MAD
.د.م5.99415
1 Adventure Gold(AGLD) u MXN
$12.448875
1 Adventure Gold(AGLD) u SAR
ريال2.503125
1 Adventure Gold(AGLD) u PLN
2.4297
1 Adventure Gold(AGLD) u RON
лв2.890275
1 Adventure Gold(AGLD) u SEK
kr6.267825
1 Adventure Gold(AGLD) u BGN
лв1.114725
1 Adventure Gold(AGLD) u HUF
Ft225.274575
1 Adventure Gold(AGLD) u CZK
13.92405
1 Adventure Gold(AGLD) u KWD
د.ك0.2035875
1 Adventure Gold(AGLD) u ILS
2.236125
1 Adventure Gold(AGLD) u AOA
Kz608.472975
1 Adventure Gold(AGLD) u BHD
.د.ب0.25098
1 Adventure Gold(AGLD) u BMD
$0.6675
1 Adventure Gold(AGLD) u DKK
kr4.251975
1 Adventure Gold(AGLD) u HNL
L17.4618
1 Adventure Gold(AGLD) u MUR
30.5715
1 Adventure Gold(AGLD) u NAD
$11.7213
1 Adventure Gold(AGLD) u NOK
kr6.668325
1 Adventure Gold(AGLD) u NZD
$1.128075
1 Adventure Gold(AGLD) u PAB
B/.0.6675
1 Adventure Gold(AGLD) u PGK
K2.823525
1 Adventure Gold(AGLD) u QAR
ر.ق2.4297
1 Adventure Gold(AGLD) u RSD
дин.66.783375

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Adventure Gold

Koliko Adventure Gold (AGLD) vrijedi danas?
Cijena AGLD uživo u USD je 0.6675 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGLD u USD?
Trenutačna cijena AGLD u USD je $ 0.6675. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Adventure Gold?
Tržišna kapitalizacija za AGLD je $ 51.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGLD?
Količina u optjecaju za AGLD je 77.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGLD?
AGLD je postigao ATH cijenu od 7.62791577 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGLD?
AGLD je vidio ATL cijenu od 0.20848210063010023 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGLD?
24-satni obujam trgovanja za AGLD je $ 718.74K USD.
Hoće li AGLD još narasti ove godine?
AGLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:26 (UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 AGLD = 0.6675 USD

