הטוקנים המובילים של זהב שעבר טוקניזציה לפי שווי שוק

מטבעות קריפטוגרפיים של זהב שעבר טוקניזציה הם נכסים דיגיטליים הצמודים לערך השוק בזמן אמת של זהב פיזי. כל טוקן מייצג בדרך כלל משקל מסוים של זהב המוחזק ברזרבות מאובטחות ומבוקרות על ידי הגוף המנפיק. הם מציעים למשקיעים דרך להחזיק נכס מקלט בטוח מסורתי עם אפשרות לחלוקה, יכולת העברה ונזילות 24/7 של טכנולוגיית בלוקצ׳יין.