מטבעות קריפטוגרפיים של זהב שעבר טוקניזציה הם נכסים דיגיטליים הצמודים לערך השוק בזמן אמת של זהב פיזי. כל טוקן מייצג בדרך כלל משקל מסוים של זהב המוחזק ברזרבות מאובטחות ומבוקרות על ידי הגוף המנפיק. הם מציעים למשקיעים דרך להחזיק נכס מקלט בטוח מסורתי עם אפשרות לחלוקה, יכולת העברה ונזילות 24/7 של טכנולוגיית בלוקצ׳יין.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום זהב מסומן יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.