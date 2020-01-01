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הטוקנים המובילים של זהב שעבר טוקניזציה לפי שווי שוק

מטבעות קריפטוגרפיים של זהב שעבר טוקניזציה הם נכסים דיגיטליים הצמודים לערך השוק בזמן אמת של זהב פיזי. כל טוקן מייצג בדרך כלל משקל מסוים של זהב המוחזק ברזרבות מאובטחות ומבוקרות על ידי הגוף המנפיק. הם מציעים למשקיעים דרך להחזיק נכס מקלט בטוח מסורתי עם אפשרות לחלוקה, יכולת העברה ונזילות 24/7 של טכנולוגיית בלוקצ׳יין.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,544.25
+0.05%
+1.69%
+4.25%
$ 2.79B
$ 199.93
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,554.15
+0.04%
+1.75%
+4.04%
$ 2.08B
$ 895.01
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 147.09
+0.10%
+0.02%
+3.48%
$ 350.99M
$ 1.62K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,537.92
+0.06%
+0.02%
+4.19%
$ 124.16M
$ 21.31M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,381.24
+1.18%
+15.07%
+0.44%
$ 85.46M
$ 5.16K
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,538.54
-0.08%
+0.02%
+3.91%
$ 74.12M
$ 625.43K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,554.83
0.00%
+0.02%
+3.99%
$ 14.02M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,461.79
-0.70%
-0.00%
+2.50%
$ 10.76M
$ 118.98
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 144.33
+0.01%
+0.01%
+1.50%
$ 6.36M
$ 34.42K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 146.54
-0.15%
+0.02%
+5.42%
$ 3.51M
$ 935.48K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.39
0.00%
-0.01%
+17.80%
$ 825.10K
$ 13.69K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,486.99
0.00%
--
+1.46%
$ 627.18K
$ 10.32
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
0.00%
$ 76.16K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.546
+0.13%
+4.94%
+4.26%
--
$ 16.55K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 146.41
+0.06%
+1.69%
+4.14%
--
$ 3.28K

שאלות נפוצות

מהם בדיוק מטבעות קריפטוגרפיים של זהב שעבר טוקניזציה?
מטבעות קריפטוגרפיים של זהב שעבר טוקניזציה הם נכסים דיגיטליים יציבים, שבהם כל טוקן צמוד ישירות לערך של משקל מסוים של זהב פיזי, ומגובה במלואו בזהב פיזי המוחזק בכספות מאובטחות.
כיצד מנפיקים מבטיחים שטוקנים של זהב שעבר טוקניזציה מגובים במלואם?
מנפיקים של זהב שעבר טוקניזציה מבטיחים גיבוי על ידי כך שהם מעמידים את רזרבות הזהב הפיזי שלהם לביקורות תקופתיות עצמאיות של צד שלישי, ומפרסמים הוכחת רזרבות בצורה שקופה על גבי הבלוקצ׳יין.
מדוע סוחרי קריפטו משתמשים בזהב שעבר טוקניזציה במהלך ירידות בשוק?
סוחרי קריפטו משתמשים בזהב שעבר טוקניזציה כנכס מקלט בטוח במהלך שווקים דוביים, כדי לגדר מפני אינפלציה ותנודתיות קיצונית בשוק הקריפטו, מבלי הצורך להמיר את כספם חזרה למטבע פיאט.
מהם היתרונות של מסחר בזהב שעבר טוקניזציה לעומת החזקת מטילי זהב פיזיים?
מסחר בזהב שעבר טוקניזציה מציע חלוקה גבוהה יותר, יכולת העברה גלובלית מיידית, ללא עלויות אחסון או ביטוח אישיות, וכן את האפשרות להרוויח תשואה באמצעות הלוואת הזהב הממוסחר בפרוטוקולי DeFi.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום זהב מסומן יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.