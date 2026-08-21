PAX Gold מחיר היום

מחיר PAX Gold (GOLD(PAXG)) בזמן אמת היום הוא ₪ 4,512.32, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOLD(PAXG) ל ILS הוא ₪ 4,512.32 לכל GOLD(PAXG).

PAX Gold כרגע מדורג במקום #35 לפי שווי שוק של ₪ 2.06B, עם היצע במחזור של 456.89K GOLD(PAXG). ב‑24 השעות האחרונות, GOLD(PAXG) סחר בין ₪ 4,443.01 (נמוך) ל ₪ 4,528.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 16,812.18909705069046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 4,150.0497435813.

ביצועים לטווח קצר, GOLD(PAXG) נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +3.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 4.63M.

PAX Gold (GOLD(PAXG)) מידע שוק

דירוג No.35 שווי שוק ₪ 2.06B₪ 2.06B ₪ 2.06B נפח (24 שעות) ₪ 4.63M₪ 4.63M ₪ 4.63M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.06B₪ 2.06B ₪ 2.06B אספקת מחזור 456.89K 456.89K 456.89K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 456,894.511 456,894.511 456,894.511 נתח שוק 0.08% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של PAX Gold הוא ₪ 2.06B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 4.63M. ההיצע במחזור של GOLD(PAXG) הוא 456.89K, עם היצע כולל של 456894.511. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.06B.