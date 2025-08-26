Tether Gold Tokens (XAUT0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3,338.52 $ 3,338.52 $ 3,338.52 24 שעות נמוך $ 3,383.83 $ 3,383.83 $ 3,383.83 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3,338.52$ 3,338.52 $ 3,338.52 גבוה 24 שעות $ 3,383.83$ 3,383.83 $ 3,383.83 שיא כל הזמנים $ 3,596.03$ 3,596.03 $ 3,596.03 המחיר הנמוך ביותר $ 3,209.55$ 3,209.55 $ 3,209.55 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -0.51% שינוי מחיר (7D) +0.72% שינוי מחיר (7D) +0.72%

Tether Gold Tokens (XAUT0) המחיר בזמן אמת של הוא $3,352.88. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUT0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,338.52 לבין שיא של $ 3,383.83, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUT0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,596.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3,209.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUT0 השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tether Gold Tokens (XAUT0) מידע שוק

שווי שוק $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 607.02T$ 607.02T $ 607.02T אספקת מחזור 749.36 749.36 749.36 אספקה כוללת 184,467,442,041.1158 184,467,442,041.1158 184,467,442,041.1158

שווי השוק הנוכחי של Tether Gold Tokens הוא $ 2.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAUT0 הוא 749.36, עם היצע כולל של 184467442041.1158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 607.02T.