Tether Gold Tokens סֵמֶל

Tether Gold Tokens מחיר (XAUT0)

לא רשום

1 XAUT0 ל USDמחיר חי:

$3,352.88
$3,352.88$3,352.88
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tether Gold Tokens (XAUT0) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:05:05 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3,338.52
$ 3,338.52$ 3,338.52
24 שעות נמוך
$ 3,383.83
$ 3,383.83$ 3,383.83
גבוה 24 שעות

$ 3,338.52
$ 3,338.52$ 3,338.52

$ 3,383.83
$ 3,383.83$ 3,383.83

$ 3,596.03
$ 3,596.03$ 3,596.03

$ 3,209.55
$ 3,209.55$ 3,209.55

-0.19%

-0.51%

+0.72%

+0.72%

Tether Gold Tokens (XAUT0) המחיר בזמן אמת של הוא $3,352.88. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUT0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,338.52 לבין שיא של $ 3,383.83, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUT0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,596.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3,209.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUT0 השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tether Gold Tokens (XAUT0) מידע שוק

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

--
----

$ 607.02T
$ 607.02T$ 607.02T

749.36
749.36 749.36

184,467,442,041.1158
184,467,442,041.1158 184,467,442,041.1158

שווי השוק הנוכחי של Tether Gold Tokens הוא $ 2.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAUT0 הוא 749.36, עם היצע כולל של 184467442041.1158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 607.02T.

Tether Gold Tokens (XAUT0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tether Gold Tokensל USDהיה $ -17.282999632979.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTether Gold Tokens ל USDהיה . $ +3.8772704320.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTether Gold Tokens ל USDהיה $ +31.5251189120.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tether Gold Tokensל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -17.282999632979-0.51%
30 ימים$ +3.8772704320+0.12%
60 ימים$ +31.5251189120+0.94%
90 ימים$ 0--

מה זהTether Gold Tokens (XAUT0)

Tether Gold Tokens (XAUT0) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Tether Gold Tokensתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tether Gold Tokens (XAUT0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tether Gold Tokens (XAUT0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tether Gold Tokens.

בדוק את Tether Gold Tokens תחזית המחיר עכשיו‏!

XAUT0 למטבעות מקומיים

Tether Gold Tokens (XAUT0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tether Gold Tokens (XAUT0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAUT0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tether Gold Tokens (XAUT0)

כמה שווה Tether Gold Tokens (XAUT0) היום?
החי XAUT0המחיר ב USD הוא 3,352.88 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAUT0 ל USD?
המחיר הנוכחי של XAUT0 ל USD הוא $ 3,352.88. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tether Gold Tokens?
שווי השוק של XAUT0 הוא $ 2.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAUT0?
ההיצע במחזור של XAUT0 הוא 749.36 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAUT0?
‏‏XAUT0 השיג מחיר שיא (ATH) של 3,596.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAUT0?
XAUT0 ‏‏רשם מחירATL של 3,209.55 USD.
מהו נפח המסחר של XAUT0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAUT0 הוא -- USD.
האם XAUT0 יעלה השנה?
XAUT0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAUT0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tether Gold Tokens (XAUT0) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

