Kinka (XNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3,360.4 $ 3,360.4 $ 3,360.4 24 שעות נמוך $ 3,374.1 $ 3,374.1 $ 3,374.1 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3,360.4$ 3,360.4 $ 3,360.4 גבוה 24 שעות $ 3,374.1$ 3,374.1 $ 3,374.1 שיא כל הזמנים $ 4,846.93$ 4,846.93 $ 4,846.93 המחיר הנמוך ביותר $ 221.86$ 221.86 $ 221.86 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) +0.96% שינוי מחיר (7D) +0.96%

Kinka (XNK) המחיר בזמן אמת של הוא $3,365.29. במהלך 24 השעות האחרונות, XNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,360.4 לבין שיא של $ 3,374.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,846.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 221.86.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNK השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kinka (XNK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M אספקת מחזור 482.00 482.00 482.00 אספקה כוללת 482.0 482.0 482.0

שווי השוק הנוכחי של Kinka הוא $ 1.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNK הוא 482.00, עם היצע כולל של 482.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.