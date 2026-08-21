Pleasing Gold מחיר היום

מחיר Pleasing Gold (PGOLD) בזמן אמת היום הוא $ 4,492.91, עם שינוי של 173.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PGOLD ל USD הוא $ 4,492.91 לכל PGOLD.

Pleasing Gold כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,638,052, עם היצע במחזור של 19.51K PGOLD. ב‑24 השעות האחרונות, PGOLD סחר בין $ 1,688.57 (נמוך) ל $ 4,555.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,507.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 23.41.

ביצועים לטווח קצר, PGOLD נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו +3.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.77K.

Pleasing Gold (PGOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 87.64M$ 87.64M $ 87.64M נפח (24 שעות) $ 2.77K$ 2.77K $ 2.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.64M$ 87.64M $ 87.64M אספקת מחזור 19.51K 19.51K 19.51K אספקה כוללת 19,505.05044 19,505.05044 19,505.05044

שווי השוק הנוכחי של Pleasing Gold הוא $ 87.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.77K. ההיצע במחזור של PGOLD הוא 19.51K, עם היצע כולל של 19505.05044. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.64M.