Goldfish Gold מחיר היום

מחיר Goldfish Gold (GGBR) בזמן אמת היום הוא ₪ 4.539, עם שינוי של 0.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GGBR ל ILS הוא ₪ 4.539 לכל GGBR.

Goldfish Gold כרגע מדורג במקום #3848 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 GGBR. ב‑24 השעות האחרונות, GGBR סחר בין ₪ 4.323 (נמוך) ל ₪ 4.54 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 23.323090916885563765, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 9.211536532635519004.

ביצועים לטווח קצר, GGBR נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +7.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 72.10K.

Goldfish Gold (GGBR) מידע שוק

דירוג No.3848 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 72.10K₪ 72.10K ₪ 72.10K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 113.47M₪ 113.47M ₪ 113.47M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 25,000,000 25,000,000 25,000,000 אספקה כוללת 25,000,000 25,000,000 25,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Goldfish Gold הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 72.10K. ההיצע במחזור של GGBR הוא 0.00, עם היצע כולל של 25000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 113.47M.