Tether Gold מחיר היום

מחיר Tether Gold (GOLD(XAUT)) בזמן אמת היום הוא ₪ 4,504.05, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOLD(XAUT) ל ILS הוא ₪ 4,504.05 לכל GOLD(XAUT).

Tether Gold כרגע מדורג במקום #34 לפי שווי שוק של ₪ 2.76B, עם היצע במחזור של 612.82K GOLD(XAUT). ב‑24 השעות האחרונות, GOLD(XAUT) סחר בין ₪ 4,436.53 (נמוך) ל ₪ 4,519.24 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 16,735.31693922341045, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 4,212.5581786301.

ביצועים לטווח קצר, GOLD(XAUT) נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +3.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 882.82K.

Tether Gold (GOLD(XAUT)) מידע שוק

דירוג No.34 שווי שוק ₪ 2.76B₪ 2.76B ₪ 2.76B נפח (24 שעות) ₪ 882.82K₪ 882.82K ₪ 882.82K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.19B₪ 3.19B ₪ 3.19B אספקת מחזור 612.82K 612.82K 612.82K אספקה כוללת 707,747.089 707,747.089 707,747.089 נתח שוק 0.11% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Tether Gold הוא ₪ 2.76B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 882.82K. ההיצע במחזור של GOLD(XAUT) הוא 612.82K, עם היצע כולל של 707747.089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.19B.