GoldZip מחיר היום

מחיר GoldZip (XGZ) בזמן אמת היום הוא ₪ 145.6, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XGZ ל ILS הוא ₪ 145.6 לכל XGZ.

GoldZip כרגע מדורג במקום #4031 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 XGZ. ב‑24 השעות האחרונות, XGZ סחר בין ₪ 142.59 (נמוך) ל ₪ 145.66 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 806.407906863373308, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 349.4295042787627211991.

ביצועים לטווח קצר, XGZ נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +4.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 370.14K.

GoldZip (XGZ) מידע שוק

דירוג No.4031 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 370.14K₪ 370.14K ₪ 370.14K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.62M₪ 2.62M ₪ 2.62M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 18,000 18,000 18,000 אספקה כוללת 39,000 39,000 39,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של GoldZip הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 370.14K. ההיצע במחזור של XGZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 39000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.62M.