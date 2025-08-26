Comtech Gold (CGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 107.76 גבוה 24 שעות $ 108.49 שיא כל הזמנים $ 112.27 המחיר הנמוך ביותר $ 51.61 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -0.29% שינוי מחיר (7D) +0.71%

Comtech Gold (CGO) המחיר בזמן אמת של הוא $107.94. במהלך 24 השעות האחרונות, CGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 107.76 לבין שיא של $ 108.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 112.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGO השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Comtech Gold (CGO) מידע שוק

שווי שוק $ 11.77M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.77M אספקת מחזור 109.00K אספקה כוללת 109,000.0

שווי השוק הנוכחי של Comtech Gold הוא $ 11.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGO הוא 109.00K, עם היצע כולל של 109000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.77M.