עוד על VNXAU

VNXAU מידע על מחיר

VNXAU אתר רשמי

VNXAU טוקניומיקה

VNXAU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VNX Gold סֵמֶל

VNX Gold מחיר (VNXAU)

לא רשום

1 VNXAU ל USDמחיר חי:

$108.09
$108.09$108.09
-0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VNX Gold (VNXAU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:10:11 (UTC+8)

VNX Gold (VNXAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 107.83
$ 107.83$ 107.83
24 שעות נמוך
$ 109.2
$ 109.2$ 109.2
גבוה 24 שעות

$ 107.83
$ 107.83$ 107.83

$ 109.2
$ 109.2$ 109.2

$ 116.41
$ 116.41$ 116.41

$ 51.65
$ 51.65$ 51.65

+0.12%

-0.43%

+0.38%

+0.38%

VNX Gold (VNXAU) המחיר בזמן אמת של הוא $108.11. במהלך 24 השעות האחרונות, VNXAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 107.83 לבין שיא של $ 109.2, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNXAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 116.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51.65.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNXAU השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNX Gold (VNXAU) מידע שוק

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

28.10K
28.10K 28.10K

28,100.0
28,100.0 28,100.0

שווי השוק הנוכחי של VNX Gold הוא $ 3.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNXAU הוא 28.10K, עם היצע כולל של 28100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.03M.

VNX Gold (VNXAU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VNX Goldל USDהיה $ -0.47327857782.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNX Gold ל USDהיה . $ +0.0442061790.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNX Gold ל USDהיה $ +0.4687757710.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VNX Goldל USDהיה $ +1.68775269440492.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.47327857782-0.43%
30 ימים$ +0.0442061790+0.04%
60 ימים$ +0.4687757710+0.43%
90 ימים$ +1.68775269440492+1.59%

מה זהVNX Gold (VNXAU)

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

VNX Gold (VNXAU) משאב

האתר הרשמי

VNX Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VNX Gold (VNXAU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VNX Gold (VNXAU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VNX Gold.

בדוק את VNX Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

VNXAU למטבעות מקומיים

VNX Gold (VNXAU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VNX Gold (VNXAU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNXAU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VNX Gold (VNXAU)

כמה שווה VNX Gold (VNXAU) היום?
החי VNXAUהמחיר ב USD הוא 108.11 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VNXAU ל USD?
המחיר הנוכחי של VNXAU ל USD הוא $ 108.11. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VNX Gold?
שווי השוק של VNXAU הוא $ 3.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VNXAU?
ההיצע במחזור של VNXAU הוא 28.10K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VNXAU?
‏‏VNXAU השיג מחיר שיא (ATH) של 116.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VNXAU?
VNXAU ‏‏רשם מחירATL של 51.65 USD.
מהו נפח המסחר של VNXAU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VNXAU הוא -- USD.
האם VNXAU יעלה השנה?
VNXAU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VNXAU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:10:11 (UTC+8)

VNX Gold (VNXAU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.