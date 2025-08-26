VNX Gold (VNXAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 107.83 $ 107.83 $ 107.83 24 שעות נמוך $ 109.2 $ 109.2 $ 109.2 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 107.83$ 107.83 $ 107.83 גבוה 24 שעות $ 109.2$ 109.2 $ 109.2 שיא כל הזמנים $ 116.41$ 116.41 $ 116.41 המחיר הנמוך ביותר $ 51.65$ 51.65 $ 51.65 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -0.43% שינוי מחיר (7D) +0.38% שינוי מחיר (7D) +0.38%

VNX Gold (VNXAU) המחיר בזמן אמת של הוא $108.11. במהלך 24 השעות האחרונות, VNXAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 107.83 לבין שיא של $ 109.2, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNXAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 116.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51.65.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNXAU השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNX Gold (VNXAU) מידע שוק

שווי שוק $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M אספקת מחזור 28.10K 28.10K 28.10K אספקה כוללת 28,100.0 28,100.0 28,100.0

שווי השוק הנוכחי של VNX Gold הוא $ 3.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNXAU הוא 28.10K, עם היצע כולל של 28100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.03M.