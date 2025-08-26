עוד על XAUM

Matrixdock Gold סֵמֶל

Matrixdock Gold מחיר (XAUM)

לא רשום

1 XAUM ל USDמחיר חי:

-0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Matrixdock Gold (XAUM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:29:51 (UTC+8)

Matrixdock Gold (XAUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.03%

-0.14%

+0.82%

+0.82%

Matrixdock Gold (XAUM) המחיר בזמן אמת של הוא $3,382.26. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,375.14 לבין שיא של $ 3,389.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,530.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,563.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matrixdock Gold (XAUM) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Matrixdock Gold הוא $ 38.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAUM הוא 11.53K, עם היצע כולל של 11530.94351394744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.99M.

Matrixdock Gold (XAUM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Matrixdock Goldל USDהיה $ -5.005155205448.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatrixdock Gold ל USDהיה . $ +26.4685520820.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatrixdock Gold ל USDהיה $ +44.7155065560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Matrixdock Goldל USDהיה $ +66.439005598957.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -5.005155205448-0.14%
30 ימים$ +26.4685520820+0.78%
60 ימים$ +44.7155065560+1.32%
90 ימים$ +66.439005598957+2.00%

מה זהMatrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

Matrixdock Gold (XAUM) משאב

האתר הרשמי

Matrixdock Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Matrixdock Gold (XAUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matrixdock Gold (XAUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matrixdock Gold.

בדוק את Matrixdock Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

XAUM למטבעות מקומיים

Matrixdock Gold (XAUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Matrixdock Gold (XAUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Matrixdock Gold (XAUM)

כמה שווה Matrixdock Gold (XAUM) היום?
החי XAUMהמחיר ב USD הוא 3,382.26 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAUM ל USD?
המחיר הנוכחי של XAUM ל USD הוא $ 3,382.26. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Matrixdock Gold?
שווי השוק של XAUM הוא $ 38.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAUM?
ההיצע במחזור של XAUM הוא 11.53K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAUM?
‏‏XAUM השיג מחיר שיא (ATH) של 3,530.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAUM?
XAUM ‏‏רשם מחירATL של 2,563.55 USD.
מהו נפח המסחר של XAUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAUM הוא -- USD.
האם XAUM יעלה השנה?
XAUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

