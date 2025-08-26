Matrixdock Gold (XAUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3,375.14 $ 3,375.14 $ 3,375.14 24 שעות נמוך $ 3,389.61 $ 3,389.61 $ 3,389.61 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3,375.14$ 3,375.14 $ 3,375.14 גבוה 24 שעות $ 3,389.61$ 3,389.61 $ 3,389.61 שיא כל הזמנים $ 3,530.35$ 3,530.35 $ 3,530.35 המחיר הנמוך ביותר $ 2,563.55$ 2,563.55 $ 2,563.55 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -0.14% שינוי מחיר (7D) +0.82% שינוי מחיר (7D) +0.82%

Matrixdock Gold (XAUM) המחיר בזמן אמת של הוא $3,382.26. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,375.14 לבין שיא של $ 3,389.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,530.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,563.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matrixdock Gold (XAUM) מידע שוק

שווי שוק $ 38.99M$ 38.99M $ 38.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.99M$ 38.99M $ 38.99M אספקת מחזור 11.53K 11.53K 11.53K אספקה כוללת 11,530.94351394744 11,530.94351394744 11,530.94351394744

שווי השוק הנוכחי של Matrixdock Gold הוא $ 38.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAUM הוא 11.53K, עם היצע כולל של 11530.94351394744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.99M.