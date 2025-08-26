Gold Token (GLDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 שעות נמוך $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 גבוה 24 שעות $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.734321$ 0.734321 $ 0.734321 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -0.88% שינוי מחיר (7D) -0.74% שינוי מחיר (7D) -0.74%

Gold Token (GLDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, GLDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.734321.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLDT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gold Token (GLDT) מידע שוק

שווי שוק $ 785.45K$ 785.45K $ 785.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 785.45K$ 785.45K $ 785.45K אספקת מחזור 702.70K 702.70K 702.70K אספקה כוללת 702,700.0 702,700.0 702,700.0

שווי השוק הנוכחי של Gold Token הוא $ 785.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLDT הוא 702.70K, עם היצע כולל של 702700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 785.45K.