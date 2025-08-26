עוד על GLDT

Gold Token סֵמֶל

Gold Token מחיר (GLDT)

לא רשום

1 GLDT ל USDמחיר חי:

$1.12
$1.12$1.12
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Gold Token (GLDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:39 (UTC+8)

Gold Token (GLDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 שעות נמוך
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
גבוה 24 שעות

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.734321
$ 0.734321$ 0.734321

+0.21%

-0.88%

-0.74%

-0.74%

Gold Token (GLDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.12. במהלך 24 השעות האחרונות, GLDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.734321.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLDT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gold Token (GLDT) מידע שוק

$ 785.45K
$ 785.45K$ 785.45K

--
----

$ 785.45K
$ 785.45K$ 785.45K

702.70K
702.70K 702.70K

702,700.0
702,700.0 702,700.0

שווי השוק הנוכחי של Gold Token הוא $ 785.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLDT הוא 702.70K, עם היצע כולל של 702700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 785.45K.

Gold Token (GLDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gold Tokenל USDהיה $ -0.01004243457193.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold Token ל USDהיה . $ -0.0200725280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGold Token ל USDהיה $ +0.0063743680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gold Tokenל USDהיה $ +0.012187706199143.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01004243457193-0.88%
30 ימים$ -0.0200725280-1.79%
60 ימים$ +0.0063743680+0.57%
90 ימים$ +0.012187706199143+1.10%

מה זהGold Token (GLDT)

The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gold Token (GLDT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gold Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gold Token (GLDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gold Token (GLDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gold Token.

בדוק את Gold Token תחזית המחיר עכשיו‏!

GLDT למטבעות מקומיים

Gold Token (GLDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gold Token (GLDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gold Token (GLDT)

כמה שווה Gold Token (GLDT) היום?
החי GLDTהמחיר ב USD הוא 1.12 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLDT ל USD?
המחיר הנוכחי של GLDT ל USD הוא $ 1.12. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gold Token?
שווי השוק של GLDT הוא $ 785.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLDT?
ההיצע במחזור של GLDT הוא 702.70K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLDT?
‏‏GLDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.18 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLDT?
GLDT ‏‏רשם מחירATL של 0.734321 USD.
מהו נפח המסחר של GLDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLDT הוא -- USD.
האם GLDT יעלה השנה?
GLDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:42:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.