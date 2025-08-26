Kinesis Gold (KAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 107.83 $ 107.83 $ 107.83 24 שעות נמוך $ 108.6 $ 108.6 $ 108.6 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 107.83$ 107.83 $ 107.83 גבוה 24 שעות $ 108.6$ 108.6 $ 108.6 שיא כל הזמנים $ 112.43$ 112.43 $ 112.43 המחיר הנמוך ביותר $ 44.06$ 44.06 $ 44.06 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) +0.86% שינוי מחיר (7D) +0.86%

Kinesis Gold (KAU) המחיר בזמן אמת של הוא $108.19. במהלך 24 השעות האחרונות, KAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 107.83 לבין שיא של $ 108.6, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 112.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 44.06.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAU השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kinesis Gold (KAU) מידע שוק

שווי שוק $ 155.24M$ 155.24M $ 155.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.24M$ 155.24M $ 155.24M אספקת מחזור 1.43M 1.43M 1.43M אספקה כוללת 1,434,980.5846 1,434,980.5846 1,434,980.5846

שווי השוק הנוכחי של Kinesis Gold הוא $ 155.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAU הוא 1.43M, עם היצע כולל של 1434980.5846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.24M.