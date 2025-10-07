Informations sur le prix de Staked USN (SUSN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 1.12 Haut 24 h $ 1.12 Sommet historique $ 1.12 Prix le plus bas $ 1.024 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +0.09% Variation du prix (7 j) +0.16%

Le prix en temps réel de Staked USN (SUSN) est de $1.12. Au cours des dernières 24 heures, SUSN a évolué entre un minimum de $ 1.12 et un maximum de $ 1.12, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUSN est $ 1.12, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.024.

En termes de performance à court terme, SUSN a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +0.09% sur 24 heures et de +0.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Staked USN (SUSN)

Capitalisation boursière $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.26M$ 22.26M $ 22.26M Offre en circulation 19.86M 19.86M 19.86M Offre totale 19,862,777.62360805 19,862,777.62360805 19,862,777.62360805

La capitalisation boursière actuelle de Staked USN est de $ 22.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUSN est de 19.86M, avec une offre totale de 19862777.62360805. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.26M.