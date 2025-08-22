Lisätietoja ZNN-rahakkeesta

Zenon-logo

Zenon – hinta (ZNN)

Ei listattu

1ZNN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.48964
$0.48964$0.48964
+1.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Zenon (ZNN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:32:30 (UTC+8)

Zenon (ZNN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.47859
$ 0.47859$ 0.47859
24 h:n matalin
$ 0.50027
$ 0.50027$ 0.50027
24 h:n korkein

$ 0.47859
$ 0.47859$ 0.47859

$ 0.50027
$ 0.50027$ 0.50027

$ 5.53
$ 5.53$ 5.53

$ 0.352745
$ 0.352745$ 0.352745

+0.40%

+1.97%

-10.45%

-10.45%

Zenon (ZNN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.489824. Viimeisen 24 tunnin aikana ZNN on vaihdellut alimmillaan $ 0.47859 ja korkeimmillaan $ 0.50027 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZNN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.53, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.352745.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZNN on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +1.97% 24 tunnin aikana ja -10.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zenon (ZNN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

--
----

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

12.65M
12.65M 12.65M

12,646,428.02534233
12,646,428.02534233 12,646,428.02534233

Zenon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.65M ja sen kokonaistarjonta on 12646428.02534233. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.21M.

Zenon (ZNN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Zenon – USD -hinta muuttui $ +0.00947242.
Viimeisten 30 päivän aikana Zenon – USD -hinnan muutos oli $ -0.1379769551.
Viimeisten 60 päivän aikana Zenon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0918152066.
Viimeisten 90 päivän aikana Zenon – USD -hinnan muutos oli $ -0.3325316973634294.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00947242+1.97%
30 päivää$ -0.1379769551-28.16%
60 päivää$ +0.0918152066+18.74%
90 päivää$ -0.3325316973634294-40.43%

Mikä on Zenon (ZNN)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Zenon (ZNN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Zenon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zenon (ZNN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zenon (ZNN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zenon-rahakkeelle.

Tarkista Zenon-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZNN paikallisiin valuuttoihin

Zenon (ZNN) -rahakkeen tokenomiikka

Zenon (ZNN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZNN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zenon (ZNN)”

Paljonko Zenon (ZNN) on arvoltaan tänään?
ZNN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.489824 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZNN-USD-parin nykyinen hinta?
ZNN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.489824. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zenon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZNN markkina-arvo on $ 6.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.65M USD.
Mikä oli ZNN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZNN saavutti ATH-hinnaksi 5.53 USD.
Mikä oli ZNN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZNN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.352745 USD.
Mikä on ZNN-rahakkeen treidausvolyymi?
ZNN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZNN tänä vuonna korkeammalle?
ZNN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZNN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Zenon (ZNN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

