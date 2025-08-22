Lisätietoja Y2K-rahakkeesta

Y2K-rahakkeen hintatiedot

Y2K-rahakkeen valkoinen paperi

Y2K-rahakkeen virallinen verkkosivusto

Y2K-rahakkeen tokenomiikka

Y2K-rahakkeen hintaennuste

Y2K – hinta (Y2K)

1Y2K - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00296391
$0.00296391$0.00296391
-6.30%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Y2K (Y2K) -hintakaavio
Y2K (Y2K) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00295132
24 h:n matalin
$ 0.00317635
24 h:n korkein

$ 0.00295132
$ 0.00317635
$ 6.8
$ 0.00146691
-0.72%

-6.33%

-18.40%

-18.40%

Y2K (Y2K) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00296391. Viimeisen 24 tunnin aikana Y2K on vaihdellut alimmillaan $ 0.00295132 ja korkeimmillaan $ 0.00317635 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.8, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00146691.

Lyhyen aikavälin tuloksissa Y2K on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, -6.33% 24 tunnin aikana ja -18.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Y2K (Y2K) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.68K
--
$ 59.28K
7.99M
20,000,000.0
Y2K-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.99M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.28K.

Y2K (Y2K) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Y2K – USD -hinta muuttui $ -0.000200321385792508.
Viimeisten 30 päivän aikana Y2K – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020588317.
Viimeisten 60 päivän aikana Y2K – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023814151.
Viimeisten 90 päivän aikana Y2K – USD -hinnan muutos oli $ -0.07883353724585127.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000200321385792508-6.33%
30 päivää$ -0.0020588317-69.46%
60 päivää$ -0.0023814151-80.34%
90 päivää$ -0.07883353724585127-96.37%

Mikä on Y2K (Y2K)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Y2K-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Y2K (Y2K) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Y2K (Y2K) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Y2K-rahakkeelle.

Tarkista Y2K-rahakkeen hintaennuste nyt!

Y2K paikallisiin valuuttoihin

Y2K (Y2K) -rahakkeen tokenomiikka

Y2K (Y2K) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää Y2K-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Y2K (Y2K)”

Paljonko Y2K (Y2K) on arvoltaan tänään?
Y2K-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00296391 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on Y2K-USD-parin nykyinen hinta?
Y2K -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00296391. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Y2K-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen Y2K markkina-arvo on $ 23.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.99M USD.
Mikä oli Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
Y2K saavutti ATH-hinnaksi 6.8 USD.
Mikä oli Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
Y2K-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00146691 USD.
Mikä on Y2K-rahakkeen treidausvolyymi?
Y2K-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko Y2K tänä vuonna korkeammalle?
Y2K saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso Y2K-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Y2K (Y2K) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.