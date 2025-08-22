XPi – hinta (XPI)
-0.84%
+5.42%
-35.47%
-35.47%
XPi (XPI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XPI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XPI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00315594, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XPI on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, +5.42% 24 tunnin aikana ja -35.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XPi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 124.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XPI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999637531.406887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.97K.
Tämän päivän aikana XPi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XPi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana XPi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana XPi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+5.42%
|30 päivää
|$ 0
|-46.83%
|60 päivää
|$ 0
|-41.49%
|90 päivää
|$ 0
|--
$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon XPi (XPI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XPi (XPI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XPi-rahakkeelle.
Tarkista XPi-rahakkeen hintaennuste nyt!
XPi (XPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XPI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.