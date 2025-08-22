Lisätietoja USD3-rahakkeesta

USD3-rahakkeen hintatiedot

USD3-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USD3-rahakkeen tokenomiikka

USD3-rahakkeen hintaennuste

Web 3 Dollar-logo

Web 3 Dollar – hinta (USD3)

Ei listattu

1USD3 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.059$1.059
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Web 3 Dollar (USD3) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:28:26 (UTC+8)

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.059$ 1.059
24 h:n matalin
$ 1.059$ 1.059
24 h:n korkein

$ 1.059$ 1.059

$ 1.059$ 1.059

$ 1.17$ 1.17

$ 0.939075$ 0.939075

--

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.059. Viimeisen 24 tunnin aikana USD3 on vaihdellut alimmillaan $ 1.059 ja korkeimmillaan $ 1.059 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USD3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.939075.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USD3 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.70M$ 39.70M

--
----

$ 39.70M$ 39.70M

37.49M 37.49M

37,485,295.32962 37,485,295.32962

Web 3 Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USD3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.49M ja sen kokonaistarjonta on 37485295.32962. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.70M.

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Web 3 Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.0001811.
Viimeisten 30 päivän aikana Web 3 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0045607953.
Viimeisten 60 päivän aikana Web 3 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0076536048.
Viimeisten 90 päivän aikana Web 3 Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.006958836178327.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001811+0.02%
30 päivää$ +0.0045607953+0.43%
60 päivää$ +0.0076536048+0.72%
90 päivää$ +0.006958836178327+0.66%

Mikä on Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Web 3 Dollar (USD3) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Web 3 Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Web 3 Dollar (USD3) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Web 3 Dollar (USD3) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Web 3 Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Web 3 Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

USD3 paikallisiin valuuttoihin

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen tokenomiikka

Web 3 Dollar (USD3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USD3-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Web 3 Dollar (USD3)”

Paljonko Web 3 Dollar (USD3) on arvoltaan tänään?
USD3-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.059 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USD3-USD-parin nykyinen hinta?
USD3 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.059. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Web 3 Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USD3 markkina-arvo on $ 39.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USD3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USD3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.49M USD.
Mikä oli USD3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USD3 saavutti ATH-hinnaksi 1.17 USD.
Mikä oli USD3-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USD3-rahakkeen ATL-hinta oli 0.939075 USD.
Mikä on USD3-rahakkeen treidausvolyymi?
USD3-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USD3 tänä vuonna korkeammalle?
USD3 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USD3-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
