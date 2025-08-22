Lisätietoja UETH-rahakkeesta

UETH-rahakkeen hintatiedot

UETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UETH-rahakkeen tokenomiikka

UETH-rahakkeen hintaennuste

1UETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,305.57
$4,305.57$4,305.57
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Unit Ethereum (UETH) -hintakaavio
Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,210.68
$ 4,210.68$ 4,210.68
24 h:n matalin
$ 4,320.71
$ 4,320.71$ 4,320.71
24 h:n korkein

$ 4,210.68
$ 4,210.68$ 4,210.68

$ 4,320.71
$ 4,320.71$ 4,320.71

$ 4,783.33
$ 4,783.33$ 4,783.33

$ 1,403.61
$ 1,403.61$ 1,403.61

+0.75%

-0.15%

-6.82%

-6.82%

Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,305.57. Viimeisen 24 tunnin aikana UETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,210.68 ja korkeimmillaan $ 4,320.71 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,783.33, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,403.61.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UETH on muuttunut +0.75% viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -6.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

$ 366.04B
$ 366.04B$ 366.04B

541.93
541.93 541.93

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Unit Ethereum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 541.93 ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 366.04B.

Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Unit Ethereum – USD -hinta muuttui $ -6.614165924248.
Viimeisten 30 päivän aikana Unit Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +658.7358488340.
Viimeisten 60 päivän aikana Unit Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +3,986.3369568060.
Viimeisten 90 päivän aikana Unit Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +1,763.8942603919352.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -6.614165924248-0.15%
30 päivää$ +658.7358488340+15.30%
60 päivää$ +3,986.3369568060+92.59%
90 päivää$ +1,763.8942603919352+69.40%

Mikä on Unit Ethereum (UETH)

Unit Ethereum (UETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Unit Ethereum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Unit Ethereum (UETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unit Ethereum (UETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unit Ethereum-rahakkeelle.

Tarkista Unit Ethereum-rahakkeen hintaennuste nyt!

UETH paikallisiin valuuttoihin

Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen tokenomiikka

Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unit Ethereum (UETH)”

Paljonko Unit Ethereum (UETH) on arvoltaan tänään?
UETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,305.57 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UETH-USD-parin nykyinen hinta?
UETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,305.57. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unit Ethereum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UETH markkina-arvo on $ 1.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 541.93 USD.
Mikä oli UETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UETH saavutti ATH-hinnaksi 4,783.33 USD.
Mikä oli UETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,403.61 USD.
Mikä on UETH-rahakkeen treidausvolyymi?
UETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UETH tänä vuonna korkeammalle?
UETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Unit Ethereum (UETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.