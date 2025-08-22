Lisätietoja TOGA-rahakkeesta

TOGA-rahakkeen hintatiedot

TOGA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TOGA-rahakkeen tokenomiikka

TOGA-rahakkeen hintaennuste

TOGA-logo

TOGA – hinta (TOGA)

Ei listattu

1TOGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-35.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TOGA (TOGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:12:18 (UTC+8)

TOGA (TOGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809

$ 0
$ 0$ 0

-14.23%

-35.88%

-39.81%

-39.81%

TOGA (TOGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TOGA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01149809, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TOGA on muuttunut -14.23% viimeisen tunnin aikana, -35.88% 24 tunnin aikana ja -39.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TOGA (TOGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.38K
$ 41.38K$ 41.38K

--
----

$ 41.38K
$ 41.38K$ 41.38K

999.23M
999.23M 999.23M

999,232,114.800207
999,232,114.800207 999,232,114.800207

TOGA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.23M ja sen kokonaistarjonta on 999232114.800207. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.38K.

TOGA (TOGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TOGA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TOGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TOGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TOGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-35.88%
30 päivää$ 0-47.65%
60 päivää$ 0-23.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TOGA (TOGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TOGA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOGA (TOGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOGA (TOGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOGA-rahakkeelle.

Tarkista TOGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOGA paikallisiin valuuttoihin

TOGA (TOGA) -rahakkeen tokenomiikka

TOGA (TOGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOGA (TOGA)”

Paljonko TOGA (TOGA) on arvoltaan tänään?
TOGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TOGA-USD-parin nykyinen hinta?
TOGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TOGA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TOGA markkina-arvo on $ 41.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.23M USD.
Mikä oli TOGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TOGA saavutti ATH-hinnaksi 0.01149809 USD.
Mikä oli TOGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TOGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TOGA-rahakkeen treidausvolyymi?
TOGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TOGA tänä vuonna korkeammalle?
TOGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TOGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.