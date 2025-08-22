Lisätietoja STARGATE-rahakkeesta

STARGATE-rahakkeen hintatiedot

STARGATE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STARGATE-rahakkeen tokenomiikka

STARGATE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stargate-logo

Stargate – hinta (STARGATE)

Ei listattu

1STARGATE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stargate (STARGATE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:03:23 (UTC+8)

Stargate (STARGATE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00990877
$ 0.00990877$ 0.00990877

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-3.38%

-11.40%

-11.40%

Stargate (STARGATE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana STARGATE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STARGATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00990877, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STARGATE on muuttunut -0.51% viimeisen tunnin aikana, -3.38% 24 tunnin aikana ja -11.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stargate (STARGATE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 75.76K
$ 75.76K$ 75.76K

--
----

$ 75.76K
$ 75.76K$ 75.76K

999.40M
999.40M 999.40M

999,398,799.649007
999,398,799.649007 999,398,799.649007

Stargate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STARGATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M ja sen kokonaistarjonta on 999398799.649007. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.76K.

Stargate (STARGATE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stargate – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Stargate – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Stargate – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Stargate – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.38%
30 päivää$ 0-43.88%
60 päivää$ 0+0.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Stargate (STARGATE)

The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stargate (STARGATE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stargate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stargate (STARGATE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stargate (STARGATE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stargate-rahakkeelle.

Tarkista Stargate-rahakkeen hintaennuste nyt!

STARGATE paikallisiin valuuttoihin

Stargate (STARGATE) -rahakkeen tokenomiikka

Stargate (STARGATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STARGATE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stargate (STARGATE)”

Paljonko Stargate (STARGATE) on arvoltaan tänään?
STARGATE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STARGATE-USD-parin nykyinen hinta?
STARGATE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stargate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STARGATE markkina-arvo on $ 75.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STARGATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STARGATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M USD.
Mikä oli STARGATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STARGATE saavutti ATH-hinnaksi 0.00990877 USD.
Mikä oli STARGATE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STARGATE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STARGATE-rahakkeen treidausvolyymi?
STARGATE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STARGATE tänä vuonna korkeammalle?
STARGATE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STARGATE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:03:23 (UTC+8)

Stargate (STARGATE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.