SPARTA-logo

SPARTA – hinta (SPARTA)

1SPARTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.066329
$0.066329$0.066329
+12.90%1D
USD
Reaaliaikainen SPARTA (SPARTA) -hintakaavio
SPARTA (SPARTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.056815
$ 0.056815$ 0.056815
24 h:n matalin
$ 0.066737
$ 0.066737$ 0.066737
24 h:n korkein

$ 0.056815
$ 0.056815$ 0.056815

$ 0.066737
$ 0.066737$ 0.066737

$ 0.111468
$ 0.111468$ 0.111468

$ 0.03103831
$ 0.03103831$ 0.03103831

+1.18%

+13.22%

+21.62%

+21.62%

SPARTA (SPARTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.066333. Viimeisen 24 tunnin aikana SPARTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.056815 ja korkeimmillaan $ 0.066737 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPARTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.111468, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03103831.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPARTA on muuttunut +1.18% viimeisen tunnin aikana, +13.22% 24 tunnin aikana ja +21.62% viimeisten 7 päivän aikana.

SPARTA (SPARTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.33M
$ 12.33M$ 12.33M

--
----

$ 12.33M
$ 12.33M$ 12.33M

186.83M
186.83M 186.83M

186,834,898.904
186,834,898.904 186,834,898.904

SPARTA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPARTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.83M ja sen kokonaistarjonta on 186834898.904. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.33M.

SPARTA (SPARTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SPARTA – USD -hinta muuttui $ +0.00774757.
Viimeisten 30 päivän aikana SPARTA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0263611189.
Viimeisten 60 päivän aikana SPARTA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0517044707.
Viimeisten 90 päivän aikana SPARTA – USD -hinnan muutos oli $ -0.01418922138277483.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00774757+13.22%
30 päivää$ +0.0263611189+39.74%
60 päivää$ +0.0517044707+77.95%
90 päivää$ -0.01418922138277483-17.62%

Mikä on SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

SPARTA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SPARTA (SPARTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SPARTA (SPARTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SPARTA-rahakkeelle.

Tarkista SPARTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPARTA paikallisiin valuuttoihin

SPARTA (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikka

SPARTA (SPARTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPARTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SPARTA (SPARTA)”

Paljonko SPARTA (SPARTA) on arvoltaan tänään?
SPARTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.066333 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPARTA-USD-parin nykyinen hinta?
SPARTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.066333. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SPARTA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPARTA markkina-arvo on $ 12.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPARTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPARTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 186.83M USD.
Mikä oli SPARTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPARTA saavutti ATH-hinnaksi 0.111468 USD.
Mikä oli SPARTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPARTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03103831 USD.
Mikä on SPARTA-rahakkeen treidausvolyymi?
SPARTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPARTA tänä vuonna korkeammalle?
SPARTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPARTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
