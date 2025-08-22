Lisätietoja SBTC-rahakkeesta

SBTC-rahakkeen hintatiedot

SBTC-rahakkeen valkoinen paperi

SBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SBTC-rahakkeen tokenomiikka

SBTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

sBTC-logo

sBTC – hinta (SBTC)

Ei listattu

1SBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$113,820
$113,820$113,820
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen sBTC (SBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:13:49 (UTC+8)

sBTC (SBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,220
$ 111,220$ 111,220
24 h:n matalin
$ 115,034
$ 115,034$ 115,034
24 h:n korkein

$ 111,220
$ 111,220$ 111,220

$ 115,034
$ 115,034$ 115,034

$ 145,060
$ 145,060$ 145,060

$ 50,597
$ 50,597$ 50,597

--

+0.83%

-5.25%

-5.25%

sBTC (SBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,830. Viimeisen 24 tunnin aikana SBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,220 ja korkeimmillaan $ 115,034 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 145,060, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 50,597.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SBTC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja -5.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

sBTC (SBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 113.82M
$ 113.82M$ 113.82M

--
----

$ 113.82M
$ 113.82M$ 113.82M

1.00K
1.00K 1.00K

1,000.0
1,000.0 1,000.0

sBTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 113.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00K ja sen kokonaistarjonta on 1000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 113.82M.

sBTC (SBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana sBTC – USD -hinta muuttui $ +940.13.
Viimeisten 30 päivän aikana sBTC – USD -hinnan muutos oli $ -4,966.4256660000.
Viimeisten 60 päivän aikana sBTC – USD -hinnan muutos oli $ +27,176.7303720000.
Viimeisten 90 päivän aikana sBTC – USD -hinnan muutos oli $ +176.9341309283.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +940.13+0.83%
30 päivää$ -4,966.4256660000-4.36%
60 päivää$ +27,176.7303720000+23.87%
90 päivää$ +176.9341309283+0.16%

Mikä on sBTC (SBTC)

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

sBTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon sBTC (SBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko sBTC (SBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita sBTC-rahakkeelle.

Tarkista sBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

SBTC paikallisiin valuuttoihin

sBTC (SBTC) -rahakkeen tokenomiikka

sBTC (SBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”sBTC (SBTC)”

Paljonko sBTC (SBTC) on arvoltaan tänään?
SBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 113,830 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SBTC-USD-parin nykyinen hinta?
SBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 113,830. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on sBTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SBTC markkina-arvo on $ 113.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00K USD.
Mikä oli SBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SBTC saavutti ATH-hinnaksi 145,060 USD.
Mikä oli SBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 50,597 USD.
Mikä on SBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
SBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SBTC tänä vuonna korkeammalle?
SBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:13:49 (UTC+8)

sBTC (SBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.