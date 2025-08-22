Lisätietoja KOL-rahakkeesta

KOL-rahakkeen hintatiedot

KOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KOL-rahakkeen tokenomiikka

KOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ProtoKOLs-logo

ProtoKOLs – hinta (KOL)

Ei listattu

1KOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.193587
$0.193587$0.193587
-6.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ProtoKOLs (KOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:21:32 (UTC+8)

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.190917
$ 0.190917$ 0.190917
24 h:n matalin
$ 0.209553
$ 0.209553$ 0.209553
24 h:n korkein

$ 0.190917
$ 0.190917$ 0.190917

$ 0.209553
$ 0.209553$ 0.209553

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.107756
$ 0.107756$ 0.107756

-0.31%

-6.94%

-30.94%

-30.94%

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.193587. Viimeisen 24 tunnin aikana KOL on vaihdellut alimmillaan $ 0.190917 ja korkeimmillaan $ 0.209553 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.107756.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOL on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, -6.94% 24 tunnin aikana ja -30.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ProtoKOLs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.94M.

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ProtoKOLs – USD -hinta muuttui $ -0.014455420697824.
Viimeisten 30 päivän aikana ProtoKOLs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0479702004.
Viimeisten 60 päivän aikana ProtoKOLs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0692823481.
Viimeisten 90 päivän aikana ProtoKOLs – USD -hinnan muutos oli $ -0.1827634331099445.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.014455420697824-6.94%
30 päivää$ -0.0479702004-24.77%
60 päivää$ +0.0692823481+35.79%
90 päivää$ -0.1827634331099445-48.56%

Mikä on ProtoKOLs (KOL)

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ProtoKOLs (KOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ProtoKOLs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ProtoKOLs (KOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ProtoKOLs (KOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ProtoKOLs-rahakkeelle.

Tarkista ProtoKOLs-rahakkeen hintaennuste nyt!

KOL paikallisiin valuuttoihin

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikka

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ProtoKOLs (KOL)”

Paljonko ProtoKOLs (KOL) on arvoltaan tänään?
KOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.193587 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOL-USD-parin nykyinen hinta?
KOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.193587. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ProtoKOLs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOL markkina-arvo on $ 1.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli KOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOL saavutti ATH-hinnaksi 2.74 USD.
Mikä oli KOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.107756 USD.
Mikä on KOL-rahakkeen treidausvolyymi?
KOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KOL tänä vuonna korkeammalle?
KOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:21:32 (UTC+8)

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.