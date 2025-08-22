Moontax – hinta (CPAI)
-1.48%
-15.44%
-15.44%
Moontax (CPAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00308114. Viimeisen 24 tunnin aikana CPAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00308114 ja korkeimmillaan $ 0.00312748 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CPAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.234991, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00229713.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CPAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.48% 24 tunnin aikana ja -15.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Moontax-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 308.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CPAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 308.11K.
Tämän päivän aikana Moontax – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Moontax – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002091477.
Viimeisten 60 päivän aikana Moontax – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006476396.
Viimeisten 90 päivän aikana Moontax – USD -hinnan muutos oli $ -0.001086809411848983.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.48%
|30 päivää
|$ -0.0002091477
|-6.78%
|60 päivää
|$ +0.0006476396
|+21.02%
|90 päivää
|$ -0.001086809411848983
|-26.07%
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
