Lux Token (LUX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00198259. Viimeisen 24 tunnin aikana LUX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00173841 ja korkeimmillaan $ 0.00217181 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02961746, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00117546.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUX on muuttunut +1.22% viimeisen tunnin aikana, -4.85% 24 tunnin aikana ja -40.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lux Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.96M ja sen kokonaistarjonta on 994959069.748583. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.96M.
Tämän päivän aikana Lux Token – USD -hinta muuttui $ -0.000101132415265771.
Viimeisten 30 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006180952.
Viimeisten 60 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002034966.
Viimeisten 90 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022804858454465486.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000101132415265771
|-4.85%
|30 päivää
|$ -0.0006180952
|-31.17%
|60 päivää
|$ -0.0002034966
|-10.26%
|90 päivää
|$ -0.0022804858454465486
|-53.49%
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
Kuinka paljon Lux Token (LUX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lux Token (LUX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lux Token-rahakkeelle.
Tarkista Lux Token-rahakkeen hintaennuste nyt!
Lux Token (LUX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
