Lux Token-logo

Lux Token – hinta (LUX)

Ei listattu

1LUX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00197279
$0.00197279
-4.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Lux Token (LUX) -hintakaavio
Lux Token (LUX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00173841
$ 0.00173841
24 h:n matalin
$ 0.00217181
$ 0.00217181
24 h:n korkein

$ 0.00173841
$ 0.00173841

$ 0.00217181
$ 0.00217181

$ 0.02961746
$ 0.02961746

$ 0.00117546
$ 0.00117546

+1.22%

-4.85%

-40.38%

-40.38%

Lux Token (LUX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00198259. Viimeisen 24 tunnin aikana LUX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00173841 ja korkeimmillaan $ 0.00217181 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02961746, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00117546.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUX on muuttunut +1.22% viimeisen tunnin aikana, -4.85% 24 tunnin aikana ja -40.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lux Token (LUX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.96M
$ 1.96M

--
--

$ 1.96M
$ 1.96M

994.96M
994.96M

994,959,069.748583
994,959,069.748583

Lux Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.96M ja sen kokonaistarjonta on 994959069.748583. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.96M.

Lux Token (LUX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lux Token – USD -hinta muuttui $ -0.000101132415265771.
Viimeisten 30 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006180952.
Viimeisten 60 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002034966.
Viimeisten 90 päivän aikana Lux Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022804858454465486.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000101132415265771-4.85%
30 päivää$ -0.0006180952-31.17%
60 päivää$ -0.0002034966-10.26%
90 päivää$ -0.0022804858454465486-53.49%

Mikä on Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

Lux Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lux Token (LUX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lux Token (LUX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lux Token-rahakkeelle.

Tarkista Lux Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUX paikallisiin valuuttoihin

Lux Token (LUX) -rahakkeen tokenomiikka

Lux Token (LUX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lux Token (LUX)”

Paljonko Lux Token (LUX) on arvoltaan tänään?
LUX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00198259 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUX-USD-parin nykyinen hinta?
LUX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00198259. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lux Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUX markkina-arvo on $ 1.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.96M USD.
Mikä oli LUX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUX saavutti ATH-hinnaksi 0.02961746 USD.
Mikä oli LUX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00117546 USD.
Mikä on LUX-rahakkeen treidausvolyymi?
LUX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUX tänä vuonna korkeammalle?
LUX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.