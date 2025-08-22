Liquid RON – hinta (LRON)
-0.49%
-0.18%
-6.66%
-6.66%
Liquid RON (LRON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.551697. Viimeisen 24 tunnin aikana LRON on vaihdellut alimmillaan $ 0.540007 ja korkeimmillaan $ 0.558256 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LRON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.782788, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.408063.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LRON on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Liquid RON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LRON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.04M ja sen kokonaistarjonta on 7035889.07140164. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.88M.
Tämän päivän aikana Liquid RON – USD -hinta muuttui $ -0.0010374892154304.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquid RON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0503317034.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquid RON – USD -hinnan muutos oli $ +0.1620955851.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquid RON – USD -hinnan muutos oli $ -0.1337398336982726.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0010374892154304
|-0.18%
|30 päivää
|$ -0.0503317034
|-9.12%
|60 päivää
|$ +0.1620955851
|+29.38%
|90 päivää
|$ -0.1337398336982726
|-19.51%
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
