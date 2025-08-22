Lisätietoja GOBI-rahakkeesta

GOBI-rahakkeen hintatiedot

GOBI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOBI-rahakkeen tokenomiikka

GOBI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GOBI-logo

GOBI – hinta (GOBI)

Ei listattu

1GOBI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GOBI (GOBI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:52:34 (UTC+8)

GOBI (GOBI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004939
$ 0.00004939$ 0.00004939
24 h:n matalin
$ 0.00005332
$ 0.00005332$ 0.00005332
24 h:n korkein

$ 0.00004939
$ 0.00004939$ 0.00004939

$ 0.00005332
$ 0.00005332$ 0.00005332

$ 0.00859201
$ 0.00859201$ 0.00859201

$ 0.00003456
$ 0.00003456$ 0.00003456

-0.83%

+2.52%

-23.66%

-23.66%

GOBI (GOBI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00005226. Viimeisen 24 tunnin aikana GOBI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004939 ja korkeimmillaan $ 0.00005332 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00859201, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003456.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOBI on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, +2.52% 24 tunnin aikana ja -23.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GOBI (GOBI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 52.26K
$ 52.26K$ 52.26K

--
----

$ 52.26K
$ 52.26K$ 52.26K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,022.525942
999,871,022.525942 999,871,022.525942

GOBI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M ja sen kokonaistarjonta on 999871022.525942. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.26K.

GOBI (GOBI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GOBI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GOBI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000039911.
Viimeisten 60 päivän aikana GOBI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000105432.
Viimeisten 90 päivän aikana GOBI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001429653648085679.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.52%
30 päivää$ -0.0000039911-7.63%
60 päivää$ -0.0000105432-20.17%
90 päivää$ -0.00001429653648085679-21.48%

Mikä on GOBI (GOBI)

Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around. Mischievous lil goblin playing pranks around.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GOBI (GOBI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GOBI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GOBI (GOBI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GOBI (GOBI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GOBI-rahakkeelle.

Tarkista GOBI-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOBI paikallisiin valuuttoihin

GOBI (GOBI) -rahakkeen tokenomiikka

GOBI (GOBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOBI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GOBI (GOBI)”

Paljonko GOBI (GOBI) on arvoltaan tänään?
GOBI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005226 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOBI-USD-parin nykyinen hinta?
GOBI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005226. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GOBI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOBI markkina-arvo on $ 52.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M USD.
Mikä oli GOBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOBI saavutti ATH-hinnaksi 0.00859201 USD.
Mikä oli GOBI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOBI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003456 USD.
Mikä on GOBI-rahakkeen treidausvolyymi?
GOBI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOBI tänä vuonna korkeammalle?
GOBI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOBI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:52:34 (UTC+8)

GOBI (GOBI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.