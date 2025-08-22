Lisätietoja FRXUSD-rahakkeesta

Frax USD-logo

Frax USD – hinta (FRXUSD)

Ei listattu

1FRXUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999879
$0.999879$0.999879
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Frax USD (FRXUSD) -hintakaavio
Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999491
$ 0.999491$ 0.999491
24 h:n matalin
$ 0.999935
$ 0.999935$ 0.999935
24 h:n korkein

$ 0.999491
$ 0.999491$ 0.999491

$ 0.999935
$ 0.999935$ 0.999935

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.97622
$ 0.97622$ 0.97622

+0.02%

+0.03%

-0.00%

-0.00%

Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999878. Viimeisen 24 tunnin aikana FRXUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999491 ja korkeimmillaan $ 0.999935 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.97622.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRXUSD on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 67.43M
$ 67.43M$ 67.43M

--
----

$ 67.41M
$ 67.41M$ 67.41M

67.44M
67.44M 67.44M

67,418,390.77392603
67,418,390.77392603 67,418,390.77392603

Frax USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.44M ja sen kokonaistarjonta on 67418390.77392603. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.41M.

Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frax USD – USD -hinta muuttui $ +0.00026438.
Viimeisten 30 päivän aikana Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005593317.
Viimeisten 60 päivän aikana Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002949640.
Viimeisten 90 päivän aikana Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001906309935656.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00026438+0.03%
30 päivää$ -0.0005593317-0.05%
60 päivää$ +0.0002949640+0.03%
90 päivää$ +0.0001906309935656+0.02%

Mikä on Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Frax USD (FRXUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frax USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frax USD (FRXUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frax USD (FRXUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frax USD-rahakkeelle.

Tarkista Frax USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRXUSD paikallisiin valuuttoihin

Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRXUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frax USD (FRXUSD)”

Paljonko Frax USD (FRXUSD) on arvoltaan tänään?
FRXUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRXUSD-USD-parin nykyinen hinta?
FRXUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frax USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRXUSD markkina-arvo on $ 67.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.44M USD.
Mikä oli FRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRXUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.007 USD.
Mikä oli FRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRXUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.97622 USD.
Mikä on FRXUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
FRXUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRXUSD tänä vuonna korkeammalle?
FRXUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRXUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Frax USD (FRXUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

