Lisätietoja FAFO-rahakkeesta

FAFO-rahakkeen hintatiedot

FAFO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FAFO-rahakkeen tokenomiikka

FAFO-rahakkeen hintaennuste

FAFO-logo

FAFO – hinta (FAFO)

Ei listattu

1FAFO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00047992
$0.00047992
-3.20%1D
USD
Reaaliaikainen FAFO (FAFO) -hintakaavio
FAFO (FAFO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.00959251
$ 0.00959251

-0.19%

-3.22%

+0.76%

+0.76%

FAFO (FAFO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FAFO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FAFO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00959251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FAFO on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -3.22% 24 tunnin aikana ja +0.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FAFO (FAFO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 479.77K
$ 479.77K

--
--

$ 479.77K
$ 479.77K

999.74M
999.74M

999,741,895.7882
999,741,895.7882

FAFO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 479.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FAFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M ja sen kokonaistarjonta on 999741895.7882. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 479.77K.

FAFO (FAFO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FAFO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FAFO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FAFO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FAFO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.22%
30 päivää$ 0-12.26%
60 päivää$ 0-19.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on FAFO (FAFO)

The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FAFO (FAFO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FAFO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FAFO (FAFO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FAFO (FAFO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FAFO-rahakkeelle.

Tarkista FAFO-rahakkeen hintaennuste nyt!

FAFO paikallisiin valuuttoihin

FAFO (FAFO) -rahakkeen tokenomiikka

FAFO (FAFO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FAFO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FAFO (FAFO)”

Paljonko FAFO (FAFO) on arvoltaan tänään?
FAFO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FAFO-USD-parin nykyinen hinta?
FAFO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FAFO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FAFO markkina-arvo on $ 479.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FAFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FAFO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M USD.
Mikä oli FAFO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FAFO saavutti ATH-hinnaksi 0.00959251 USD.
Mikä oli FAFO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FAFO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FAFO-rahakkeen treidausvolyymi?
FAFO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FAFO tänä vuonna korkeammalle?
FAFO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FAFO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
FAFO (FAFO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.