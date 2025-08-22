Lisätietoja CROWD-rahakkeesta

CrowdSwap – hinta (CROWD)

Ei listattu

1CROWD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0016849
-1.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CrowdSwap (CROWD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:38:43 (UTC+8)

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00167254
24 h:n matalin
$ 0.00172048
24 h:n korkein

$ 0.00167254
$ 0.00172048
$ 0.302311
$ 0
+0.27%

-1.80%

-15.23%

-15.23%

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0016849. Viimeisen 24 tunnin aikana CROWD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00167254 ja korkeimmillaan $ 0.00172048 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROWD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.302311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CROWD on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, -1.80% 24 tunnin aikana ja -15.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 611.40K
--
$ 1.03M
362.87M
609,000,000.0
CrowdSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 611.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CROWD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 362.87M ja sen kokonaistarjonta on 609000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.03M.

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CrowdSwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CrowdSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001430864.
Viimeisten 60 päivän aikana CrowdSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011274287.
Viimeisten 90 päivän aikana CrowdSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.000630115834228425.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.80%
30 päivää$ -0.0001430864-8.49%
60 päivää$ +0.0011274287+66.91%
90 päivää$ +0.000630115834228425+59.74%

Mikä on CrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CrowdSwap (CROWD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CrowdSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CrowdSwap (CROWD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CrowdSwap (CROWD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CrowdSwap-rahakkeelle.

Tarkista CrowdSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

CROWD paikallisiin valuuttoihin

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikka

CrowdSwap (CROWD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROWD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CrowdSwap (CROWD)”

Paljonko CrowdSwap (CROWD) on arvoltaan tänään?
CROWD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0016849 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CROWD-USD-parin nykyinen hinta?
CROWD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0016849. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CrowdSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CROWD markkina-arvo on $ 611.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CROWD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CROWD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 362.87M USD.
Mikä oli CROWD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CROWD saavutti ATH-hinnaksi 0.302311 USD.
Mikä oli CROWD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CROWD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CROWD-rahakkeen treidausvolyymi?
CROWD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CROWD tänä vuonna korkeammalle?
CROWD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CROWD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.