Choctopus-logo

Choctopus – hinta (CHOCTOPUS)

Ei listattu

1CHOCTOPUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000189
$0.000189$0.000189
+1.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Choctopus (CHOCTOPUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:35:50 (UTC+8)

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00540528
$ 0.00540528$ 0.00540528

$ 0
$ 0$ 0

+1.68%

+1.79%

-13.00%

-13.00%

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHOCTOPUS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHOCTOPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00540528, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHOCTOPUS on muuttunut +1.68% viimeisen tunnin aikana, +1.79% 24 tunnin aikana ja -13.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 129.08K
$ 129.08K$ 129.08K

--
----

$ 181.58K
$ 181.58K$ 181.58K

700.00M
700.00M 700.00M

984,715,059.424849
984,715,059.424849 984,715,059.424849

Choctopus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 129.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHOCTOPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.00M ja sen kokonaistarjonta on 984715059.424849. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 181.58K.

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Choctopus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Choctopus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Choctopus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Choctopus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.79%
30 päivää$ 0-35.04%
60 päivää$ 0-36.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on Choctopus (CHOCTOPUS)

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Choctopus (CHOCTOPUS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Choctopus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Choctopus (CHOCTOPUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Choctopus (CHOCTOPUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Choctopus-rahakkeelle.

Tarkista Choctopus-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHOCTOPUS paikallisiin valuuttoihin

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikka

Choctopus (CHOCTOPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHOCTOPUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Choctopus (CHOCTOPUS)”

Paljonko Choctopus (CHOCTOPUS) on arvoltaan tänään?
CHOCTOPUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHOCTOPUS-USD-parin nykyinen hinta?
CHOCTOPUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Choctopus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHOCTOPUS markkina-arvo on $ 129.08K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHOCTOPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHOCTOPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.00M USD.
Mikä oli CHOCTOPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHOCTOPUS saavutti ATH-hinnaksi 0.00540528 USD.
Mikä oli CHOCTOPUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHOCTOPUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHOCTOPUS-rahakkeen treidausvolyymi?
CHOCTOPUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHOCTOPUS tänä vuonna korkeammalle?
CHOCTOPUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHOCTOPUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.