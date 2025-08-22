Lisätietoja AXI-rahakkeesta

AXI-logo

AXI – hinta (AXI)

Ei listattu

1AXI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00025553
$0.00025553$0.00025553
-10.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AXI (AXI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:44:05 (UTC+8)

AXI (AXI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00789819
$ 0.00789819$ 0.00789819

$ 0
$ 0$ 0

-1.62%

-10.11%

+0.22%

+0.22%

AXI (AXI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AXI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00789819, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AXI on muuttunut -1.62% viimeisen tunnin aikana, -10.11% 24 tunnin aikana ja +0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AXI (AXI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 256.05K
$ 256.05K$ 256.05K

--
----

$ 256.05K
$ 256.05K$ 256.05K

999.96M
999.96M 999.96M

999,957,100.235619
999,957,100.235619 999,957,100.235619

AXI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 256.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M ja sen kokonaistarjonta on 999957100.235619. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 256.05K.

AXI (AXI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AXI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AXI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AXI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AXI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.11%
30 päivää$ 0+15.50%
60 päivää$ 0+75.78%
90 päivää$ 0--

Mikä on AXI (AXI)

I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.

AXI (AXI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AXI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AXI (AXI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AXI (AXI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AXI-rahakkeelle.

Tarkista AXI-rahakkeen hintaennuste nyt!

AXI paikallisiin valuuttoihin

AXI (AXI) -rahakkeen tokenomiikka

AXI (AXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AXI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AXI (AXI)”

Paljonko AXI (AXI) on arvoltaan tänään?
AXI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AXI-USD-parin nykyinen hinta?
AXI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AXI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AXI markkina-arvo on $ 256.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M USD.
Mikä oli AXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AXI saavutti ATH-hinnaksi 0.00789819 USD.
Mikä oli AXI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AXI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AXI-rahakkeen treidausvolyymi?
AXI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AXI tänä vuonna korkeammalle?
AXI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AXI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:44:05 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

