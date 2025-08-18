Mikä on Nabox (NABOX)

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Nabox on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nabox-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Nabox-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nabox (NABOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nabox (NABOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nabox-rahakkeelle.

Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikka

Nabox (NABOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NABOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nabox (NABOX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nabox:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nabox MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Nabox-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nabox toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nabox” Paljonko Nabox (NABOX) on arvoltaan tänään? NABOX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000003996 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NABOX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000003996 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NABOX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Nabox-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NABOX markkina-arvo on $ 833.62K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NABOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NABOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 208.61B USD . Mikä oli NABOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NABOX saavutti ATH-hinnaksi 0.000375839325844436 USD . Mikä oli NABOX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NABOX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000001572508954823 USD . Mikä on NABOX-rahakkeen treidausvolyymi? NABOX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.89K USD . Nouseeko NABOX tänä vuonna korkeammalle? NABOX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NABOX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

