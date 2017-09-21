Chainlink (LINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 25.09. Viimeisen 24 tunnin aikana LINK on vaihdellut alimmillaan $ 24.69 ja korkeimmillaan $ 26.89 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.87608912, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1262969970703125.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LINK on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +11.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Chainlink (LINK) -rahakkeen markkinatiedot
No.12
$ 16.49B
$ 70.82M
$ 25.09B
657.10M
1,000,000,000
0.31%
2017-09-21 00:00:00
$ 0.0914
ETH
Chainlink-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.49B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.82M. LINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 657.10M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.09B.
Chainlink (LINK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chainlink-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0075
+0.03%
30 päivää
$ +6.03
+31.63%
60 päivää
$ +13.87
+123.61%
90 päivää
$ +9.04
+56.32%
Chainlink-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0075 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Chainlink 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +6.03 (+31.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Chainlink-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +13.87 (+123.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Chainlink-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +9.04 (+56.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chainlink (LINK)?
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
Chainlink-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Chainlink (LINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chainlink (LINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chainlink-rahakkeelle.
Chainlink (LINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Chainlink (LINK) -ostamisen perusteet
