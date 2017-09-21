Lisätietoja LINK-rahakkeesta

Chainlink

Chainlink – hinta (LINK)

1LINK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Chainlink (LINK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:52 (UTC+8)

Chainlink (LINK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Chainlink (LINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 25.09. Viimeisen 24 tunnin aikana LINK on vaihdellut alimmillaan $ 24.69 ja korkeimmillaan $ 26.89 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.87608912, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1262969970703125.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LINK on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +11.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chainlink (LINK) -rahakkeen markkinatiedot

No.12

$ 16.49B
$ 16.49B$ 16.49B

$ 70.82M
$ 70.82M$ 70.82M

$ 25.09B
$ 25.09B$ 25.09B

657.10M
657.10M 657.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
$ 0.0914$ 0.0914

ETH

Chainlink-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.49B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.82M. LINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 657.10M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.09B.

Chainlink (LINK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chainlink-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0075+0.03%
30 päivää$ +6.03+31.63%
60 päivää$ +13.87+123.61%
90 päivää$ +9.04+56.32%
Chainlink-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0075 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Chainlink 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +6.03 (+31.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Chainlink-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +13.87 (+123.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Chainlink-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +9.04 (+56.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chainlink (LINK)?

Tarkista Chainlink-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Chainlink-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LINK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Chainlink-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chainlink-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Chainlink-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chainlink (LINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chainlink (LINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chainlink-rahakkeelle.

Tarkista Chainlink-rahakkeen hintaennuste nyt!

Chainlink (LINK) -rahakkeen tokenomiikka

Chainlink (LINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chainlink (LINK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chainlink:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Chainlink MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LINK paikallisiin valuuttoihin

Chainlink-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chainlink toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Chainlink-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chainlink”

Paljonko Chainlink (LINK) on arvoltaan tänään?
LINK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 25.09 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LINK-USD-parin nykyinen hinta?
LINK -USD-parin nykyinen hinta on $ 25.09. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chainlink-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LINK markkina-arvo on $ 16.49B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 657.10M USD.
Mikä oli LINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LINK saavutti ATH-hinnaksi 52.87608912 USD.
Mikä oli LINK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LINK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1262969970703125 USD.
Mikä on LINK-rahakkeen treidausvolyymi?
LINK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.82M USD.
Nouseeko LINK tänä vuonna korkeammalle?
LINK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LINK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:52 (UTC+8)

