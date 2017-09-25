Lisätietoja KNC-rahakkeesta

Kyber Network-logo

Kyber Network – hinta (KNC)

1KNC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3861
$0.3861$0.3861
+0.67%1D
USD
Reaaliaikainen Kyber Network (KNC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:06 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3817
$ 0.3817$ 0.3817
24 h:n matalin
$ 0.3972
$ 0.3972$ 0.3972
24 h:n korkein

$ 0.3817
$ 0.3817$ 0.3817

$ 0.3972
$ 0.3972$ 0.3972

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.25991972993251367
$ 0.25991972993251367$ 0.25991972993251367

+0.57%

+0.67%

-2.92%

-2.92%

Kyber Network (KNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3861. Viimeisen 24 tunnin aikana KNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.3817 ja korkeimmillaan $ 0.3972 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.715659905177939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25991972993251367.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNC on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, +0.67% 24 tunnin aikana ja -2.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kyber Network (KNC) -rahakkeen markkinatiedot

No.456

$ 72.42M
$ 72.42M$ 72.42M

$ 193.22K
$ 193.22K$ 193.22K

$ 92.84M
$ 92.84M$ 92.84M

187.56M
187.56M 187.56M

240,462,294.31517407
240,462,294.31517407 240,462,294.31517407

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

Kyber Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 193.22K. KNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.56M ja sen kokonaistarjonta on 240462294.31517407. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.84M.

Kyber Network (KNC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kyber Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00257+0.67%
30 päivää$ -0.0611-13.67%
60 päivää$ +0.104+36.86%
90 päivää$ +0.0196+5.34%
Kyber Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00257 (+0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kyber Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0611 (-13.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kyber Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.104 (+36.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kyber Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0196 (+5.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kyber Network (KNC)?

Tarkista Kyber Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kyber Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KNC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kyber Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kyber Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kyber Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kyber Network (KNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kyber Network (KNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kyber Network-rahakkeelle.

Tarkista Kyber Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kyber Network (KNC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kyber Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kyber Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KNC paikallisiin valuuttoihin

Kyber Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kyber Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kyber Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kyber Network”

Paljonko Kyber Network (KNC) on arvoltaan tänään?
KNC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNC-USD-parin nykyinen hinta?
KNC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kyber Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNC markkina-arvo on $ 72.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.56M USD.
Mikä oli KNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNC saavutti ATH-hinnaksi 5.715659905177939 USD.
Mikä oli KNC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.25991972993251367 USD.
Mikä on KNC-rahakkeen treidausvolyymi?
KNC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 193.22K USD.
Nouseeko KNC tänä vuonna korkeammalle?
KNC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:06 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

