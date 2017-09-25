Kyber Network (KNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3861. Viimeisen 24 tunnin aikana KNC on vaihdellut alimmillaan $ 0.3817 ja korkeimmillaan $ 0.3972 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.715659905177939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25991972993251367.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KNC on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, +0.67% 24 tunnin aikana ja -2.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kyber Network (KNC) -rahakkeen markkinatiedot
No.456
$ 72.42M
$ 72.42M$ 72.42M
$ 193.22K
$ 193.22K$ 193.22K
$ 92.84M
$ 92.84M$ 92.84M
187.56M
187.56M 187.56M
240,462,294.31517407
240,462,294.31517407 240,462,294.31517407
2017-09-25 00:00:00
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
ETH
Kyber Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 193.22K. KNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 187.56M ja sen kokonaistarjonta on 240462294.31517407. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.84M.
Kyber Network (KNC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kyber Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00257
+0.67%
30 päivää
$ -0.0611
-13.67%
60 päivää
$ +0.104
+36.86%
90 päivää
$ +0.0196
+5.34%
Kyber Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00257 (+0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Kyber Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0611 (-13.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kyber Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KNC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.104 (+36.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kyber Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0196 (+5.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kyber Network (KNC)?
“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
Kyber Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kyber Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista KNC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Kyber Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kyber Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kyber Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Kyber Network (KNC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kyber Network (KNC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kyber Network-rahakkeelle.
Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kyber Network (KNC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Kyber Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kyber Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.