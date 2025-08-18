Lisätietoja FDUSD-rahakkeesta

First Digital USD – hinta (FDUSD)

$0.9974
0.00%1D
Reaaliaikainen First Digital USD (FDUSD) -hintakaavio
2025-08-22 00:41:25 (UTC+8)

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.9961
24 h:n matalin
$ 0.9978
24 h:n korkein

$ 0.9961
$ 0.9978
$ 1.0595932045403598
$ 0.8811103424050479
First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9975. Viimeisen 24 tunnin aikana FDUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.9961 ja korkeimmillaan $ 0.9978 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FDUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0595932045403598, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8811103424050479.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FDUSD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen markkinatiedot

No.63

$ 1.45B
$ 27.16M
$ 1.45B
1.45B
1,452,465,952.200666
First Digital USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.45B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.16M. FDUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.45B ja sen kokonaistarjonta on 1452465952.200666. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.45B.

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän First Digital USD-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0005-0.06%
60 päivää$ -0.0001-0.02%
90 päivää$ -0.0011-0.12%
First Digital USD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FDUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

First Digital USD 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005 (-0.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

First Digital USD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FDUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

First Digital USD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0011 (-0.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle First Digital USD (FDUSD)?

Tarkista First Digital USD-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja First Digital USD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FDUSD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue First Digital USD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään First Digital USD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

First Digital USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon First Digital USD (FDUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko First Digital USD (FDUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita First Digital USD-rahakkeelle.

Tarkista First Digital USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikka

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FDUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

First Digital USD (FDUSD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa First Digital USD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa First Digital USD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FDUSD paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton First Digital USD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”First Digital USD”

Paljonko First Digital USD (FDUSD) on arvoltaan tänään?
FDUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9975 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FDUSD-USD-parin nykyinen hinta?
FDUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9975. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on First Digital USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FDUSD markkina-arvo on $ 1.45B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FDUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FDUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.45B USD.
Mikä oli FDUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FDUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.0595932045403598 USD.
Mikä oli FDUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FDUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8811103424050479 USD.
Mikä on FDUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
FDUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.16M USD.
Nouseeko FDUSD tänä vuonna korkeammalle?
FDUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FDUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:41:25 (UTC+8)

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

