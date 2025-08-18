First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9961
24 h:n matalin
$ 0.9978
24 h:n korkein
$ 0.9961
$ 0.9978
$ 1.0595932045403598
$ 0.8811103424050479
+0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9975. Viimeisen 24 tunnin aikana FDUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.9961 ja korkeimmillaan $ 0.9978 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FDUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0595932045403598, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8811103424050479.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FDUSD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen markkinatiedot
No.63
$ 1.45B
$ 27.16M
$ 1.45B
1.45B
1,452,465,952.200666
0.03%
ETH
First Digital USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.45B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.16M. FDUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.45B ja sen kokonaistarjonta on 1452465952.200666. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.45B.
First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän First Digital USD-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0005
-0.06%
60 päivää
$ -0.0001
-0.02%
90 päivää
$ -0.0011
-0.12%
First Digital USD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FDUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
First Digital USD 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005 (-0.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
First Digital USD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FDUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
First Digital USD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0011 (-0.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle First Digital USD (FDUSD)?
First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.
First Digital USD-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon First Digital USD (FDUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko First Digital USD (FDUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita First Digital USD-rahakkeelle.
First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FDUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
First Digital USD (FDUSD) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.