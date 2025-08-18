Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003757
$ 0.003757$ 0.003757
24 h:n matalin
$ 0.004155
$ 0.004155$ 0.004155
24 h:n korkein
$ 0.003757
$ 0.003757$ 0.003757
$ 0.004155
$ 0.004155$ 0.004155
$ 0.2476248248952964
$ 0.2476248248952964$ 0.2476248248952964
$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434
0.00%
-0.79%
-6.76%
-6.76%
Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004115. Viimeisen 24 tunnin aikana ELON4AFD on vaihdellut alimmillaan $ 0.003757 ja korkeimmillaan $ 0.004155 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELON4AFD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2476248248952964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005718457428434.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ELON4AFD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.79% 24 tunnin aikana ja -6.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen markkinatiedot
No.5748
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
0.00
0.00 0.00
999,971,569
999,971,569 999,971,569
SOL
Elon for AfD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.97K. ELON4AFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999971569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.11M.
Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Elon for AfD-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00003277
-0.79%
30 päivää
$ -0.000632
-13.32%
60 päivää
$ +0.000376
+10.05%
90 päivää
$ -0.003938
-48.91%
Elon for AfD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ELON4AFD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003277 (-0.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Elon for AfD 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000632 (-13.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Elon for AfD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ELON4AFD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000376 (+10.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Elon for AfD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003938 (-48.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Elon for AfD (ELON4AFD)?
Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.
Elon for AfD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Elon for AfD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ELON4AFD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Elon for AfD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Elon for AfD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Elon for AfD-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Elon for AfD (ELON4AFD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elon for AfD (ELON4AFD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elon for AfD-rahakkeelle.
Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELON4AFD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Elon for AfD (ELON4AFD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Elon for AfD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Elon for AfD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.