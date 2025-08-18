Lisätietoja ELON4AFD-rahakkeesta

Elon for AfD-logo

Elon for AfD – hinta (ELON4AFD)

1ELON4AFD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004115
$0.004115$0.004115
-0.79%1D
USD
Reaaliaikainen Elon for AfD (ELON4AFD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:09 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003757
$ 0.003757$ 0.003757
24 h:n matalin
$ 0.004155
$ 0.004155$ 0.004155
24 h:n korkein

$ 0.003757
$ 0.003757$ 0.003757

$ 0.004155
$ 0.004155$ 0.004155

$ 0.2476248248952964
$ 0.2476248248952964$ 0.2476248248952964

$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434

0.00%

-0.79%

-6.76%

-6.76%

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004115. Viimeisen 24 tunnin aikana ELON4AFD on vaihdellut alimmillaan $ 0.003757 ja korkeimmillaan $ 0.004155 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELON4AFD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2476248248952964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005718457428434.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELON4AFD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.79% 24 tunnin aikana ja -6.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen markkinatiedot

No.5748

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

0.00
0.00 0.00

999,971,569
999,971,569 999,971,569

SOL

Elon for AfD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.97K. ELON4AFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999971569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.11M.

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Elon for AfD-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00003277-0.79%
30 päivää$ -0.000632-13.32%
60 päivää$ +0.000376+10.05%
90 päivää$ -0.003938-48.91%
Elon for AfD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ELON4AFD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003277 (-0.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Elon for AfD 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000632 (-13.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Elon for AfD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ELON4AFD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000376 (+10.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Elon for AfD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003938 (-48.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Elon for AfD (ELON4AFD)?

Tarkista Elon for AfD-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Elon for AfD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ELON4AFD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Elon for AfD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Elon for AfD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Elon for AfD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elon for AfD (ELON4AFD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elon for AfD (ELON4AFD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elon for AfD-rahakkeelle.

Tarkista Elon for AfD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikka

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELON4AFD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Elon for AfD (ELON4AFD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Elon for AfD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Elon for AfD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ELON4AFD paikallisiin valuuttoihin

1 Elon for AfD(ELON4AFD) - VND
108.286225
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - AUD
A$0.00637825
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - GBP
0.0030451
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - EUR
0.0035389
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - USD
$0.004115
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - MYR
RM0.0173653
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - TRY
0.16842695
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - JPY
¥0.60902
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - ARS
ARS$5.4073569
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - RUB
0.33154555
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - INR
0.3592395
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - IDR
Rp67.4590056
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - KRW
5.7633044
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - PHP
0.23525455
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - EGP
￡E.0.19953635
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - BRL
R$0.02250905
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - CAD
C$0.0056787
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - BDT
0.5004663
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - NGN
6.32101035
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - COP
$16.59270875
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - ZAR
R.0.07295895
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - UAH
0.1694557
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - VES
Bs0.563755
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - CLP
$3.99155
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - PKR
Rs1.1601008
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - KZT
2.2111541
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - THB
฿0.1343959
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - TWD
NT$0.12554865
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - AED
د.إ0.01510205
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - CHF
Fr0.003292
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - HKD
HK$0.03213815
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - AMD
֏1.5748105
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - MAD
.د.م0.03707615
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - MXN
$0.07715625
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - SAR
ريال0.01543125
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - PLN
0.0150609
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - RON
лв0.01790025
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - SEK
kr0.03954515
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - BGN
лв0.0069132
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - HUF
Ft1.40490215
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - CZK
0.0870734
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - KWD
د.ك0.001255075
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - ILS
0.01403215
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - AOA
Kz3.77176785
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - BHD
.د.ب0.001551355
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - BMD
$0.004115
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - DKK
kr0.0264183
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - HNL
L0.10818335
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - MUR
0.18817895
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - NAD
$0.07271205
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - NOK
kr0.04184955
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - NZD
$0.00703665
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - PAB
B/.0.004115
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - PGK
K0.0170361
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - QAR
ر.ق0.0149786
1 Elon for AfD(ELON4AFD) - RSD
дин.0.41508005

Elon for AfD-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Elon for AfD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Elon for AfD-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elon for AfD”

Paljonko Elon for AfD (ELON4AFD) on arvoltaan tänään?
ELON4AFD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004115 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELON4AFD-USD-parin nykyinen hinta?
ELON4AFD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004115. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elon for AfD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELON4AFD markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELON4AFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELON4AFD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ELON4AFD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELON4AFD saavutti ATH-hinnaksi 0.2476248248952964 USD.
Mikä oli ELON4AFD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELON4AFD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005718457428434 USD.
Mikä on ELON4AFD-rahakkeen treidausvolyymi?
ELON4AFD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.97K USD.
Nouseeko ELON4AFD tänä vuonna korkeammalle?
ELON4AFD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELON4AFD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:09 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ELON4AFD-USD-laskin

Summa

ELON4AFD
ELON4AFD
USD
USD

1 ELON4AFD = 0.004115 USD

