Lisätietoja CRV-rahakkeesta

CRV-rahakkeen hintatiedot

CRV-rahakkeen valkoinen paperi

CRV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRV-rahakkeen tokenomiikka

CRV-rahakkeen hintaennuste

CRV-rahakkeen historia

CRV-osto-opas

CRV/fiat-valuuttamuunnin

CRV-rahakkeen spot

CRV-rahakkeen Coin-M-futuurit

CRV-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Curve-logo

Curve – hinta (CRV)

1CRV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.8603
$0.8603$0.8603
+0.87%1D
USD
Reaaliaikainen Curve (CRV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:52 (UTC+8)

Curve (CRV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.85
$ 0.85$ 0.85
24 h:n matalin
$ 0.8861
$ 0.8861$ 0.8861
24 h:n korkein

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

$ 0.8861
$ 0.8861$ 0.8861

$ 60.4987938093
$ 60.4987938093$ 60.4987938093

$ 0.18109279935395833
$ 0.18109279935395833$ 0.18109279935395833

-0.20%

+0.87%

-7.18%

-7.18%

Curve (CRV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.86. Viimeisen 24 tunnin aikana CRV on vaihdellut alimmillaan $ 0.85 ja korkeimmillaan $ 0.8861 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 60.4987938093, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.18109279935395833.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRV on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.87% 24 tunnin aikana ja -7.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Curve (CRV) -rahakkeen markkinatiedot

No.72

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

$ 2.61B
$ 2.61B$ 2.61B

1.38B
1.38B 1.38B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,296,531,837.170934
2,296,531,837.170934 2,296,531,837.170934

45.44%

0.03%

ETH

Curve-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.18B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.82M. CRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.38B ja sen kokonaistarjonta on 2296531837.170934. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.61B.

Curve (CRV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Curve-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00742+0.87%
30 päivää$ -0.0676-7.29%
60 päivää$ +0.3412+65.76%
90 päivää$ +0.0373+4.53%
Curve-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00742 (+0.87%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Curve 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0676 (-7.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Curve-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3412 (+65.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Curve-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0373 (+4.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Curve (CRV)?

Tarkista Curve-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Curve-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Curve-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Curve-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Curve-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Curve (CRV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Curve (CRV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Curve-rahakkeelle.

Tarkista Curve-rahakkeen hintaennuste nyt!

Curve (CRV) -rahakkeen tokenomiikka

Curve (CRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Curve (CRV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Curve:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Curve MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRV paikallisiin valuuttoihin

1 Curve(CRV) - VND
22,630.9
1 Curve(CRV) - AUD
A$1.333
1 Curve(CRV) - GBP
0.6364
1 Curve(CRV) - EUR
0.7396
1 Curve(CRV) - USD
$0.86
1 Curve(CRV) - MYR
RM3.6292
1 Curve(CRV) - TRY
35.1998
1 Curve(CRV) - JPY
¥127.28
1 Curve(CRV) - ARS
ARS$1,130.0916
1 Curve(CRV) - RUB
69.2902
1 Curve(CRV) - INR
75.078
1 Curve(CRV) - IDR
Rp14,098.3584
1 Curve(CRV) - KRW
1,204.4816
1 Curve(CRV) - PHP
49.1662
1 Curve(CRV) - EGP
￡E.41.7014
1 Curve(CRV) - BRL
R$4.7042
1 Curve(CRV) - CAD
C$1.1868
1 Curve(CRV) - BDT
104.5932
1 Curve(CRV) - NGN
1,321.0374
1 Curve(CRV) - COP
$3,467.735
1 Curve(CRV) - ZAR
R.15.2478
1 Curve(CRV) - UAH
35.4148
1 Curve(CRV) - VES
Bs117.82
1 Curve(CRV) - CLP
$834.2
1 Curve(CRV) - PKR
Rs242.4512
1 Curve(CRV) - KZT
462.1124
1 Curve(CRV) - THB
฿28.0876
1 Curve(CRV) - TWD
NT$26.2386
1 Curve(CRV) - AED
د.إ3.1562
1 Curve(CRV) - CHF
Fr0.688
1 Curve(CRV) - HKD
HK$6.7166
1 Curve(CRV) - AMD
֏329.122
1 Curve(CRV) - MAD
.د.م7.7486
1 Curve(CRV) - MXN
$16.125
1 Curve(CRV) - SAR
ريال3.225
1 Curve(CRV) - PLN
3.1476
1 Curve(CRV) - RON
лв3.741
1 Curve(CRV) - SEK
kr8.2646
1 Curve(CRV) - BGN
лв1.4448
1 Curve(CRV) - HUF
Ft293.6126
1 Curve(CRV) - CZK
18.1976
1 Curve(CRV) - KWD
د.ك0.2623
1 Curve(CRV) - ILS
2.9326
1 Curve(CRV) - AOA
Kz788.2674
1 Curve(CRV) - BHD
.د.ب0.32422
1 Curve(CRV) - BMD
$0.86
1 Curve(CRV) - DKK
kr5.5212
1 Curve(CRV) - HNL
L22.6094
1 Curve(CRV) - MUR
39.3278
1 Curve(CRV) - NAD
$15.1962
1 Curve(CRV) - NOK
kr8.7462
1 Curve(CRV) - NZD
$1.4706
1 Curve(CRV) - PAB
B/.0.86
1 Curve(CRV) - PGK
K3.5604
1 Curve(CRV) - QAR
ر.ق3.1304
1 Curve(CRV) - RSD
дин.86.7482

Curve-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Curve toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Curve-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Curve”

Paljonko Curve (CRV) on arvoltaan tänään?
CRV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.86 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRV-USD-parin nykyinen hinta?
CRV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.86. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Curve-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRV markkina-arvo on $ 1.18B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.38B USD.
Mikä oli CRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRV saavutti ATH-hinnaksi 60.4987938093 USD.
Mikä oli CRV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.18109279935395833 USD.
Mikä on CRV-rahakkeen treidausvolyymi?
CRV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.82M USD.
Nouseeko CRV tänä vuonna korkeammalle?
CRV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:52 (UTC+8)

Curve (CRV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu