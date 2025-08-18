Mikä on Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Curve (CRV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Curve (CRV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Curve-rahakkeelle.

Tarkista Curve-rahakkeen hintaennuste nyt!

Curve (CRV) -rahakkeen tokenomiikka

Curve (CRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Curve-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Curve toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Curve” Paljonko Curve (CRV) on arvoltaan tänään? CRV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.86 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CRV-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.86 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CRV -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Curve-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CRV markkina-arvo on $ 1.18B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.38B USD . Mikä oli CRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CRV saavutti ATH-hinnaksi 60.4987938093 USD . Mikä oli CRV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CRV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.18109279935395833 USD . Mikä on CRV-rahakkeen treidausvolyymi? CRV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.82M USD . Nouseeko CRV tänä vuonna korkeammalle? CRV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRV-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Curve (CRV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

